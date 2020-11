Manchester United heeft woensdag een 2-1-nederlaag geleden tegen Istanbul Basaksehir in de Champions League. FC Zenit speelde met 1-1 gelijk tegen Lazio.

Donny van de Beek had een basisplaats bij Manchester United, maar speelde onopvallend en werd na een uur gewisseld. Op dat moment leidde Istanbul Basaksehir al met 2-1. Timothy Fosu-Mensah speelde als invaller het laatste kwartier mee.

De achterhoede van United schutterde behoorlijk bij de tegentreffers. Eerst kreeg de 35-jarige Demba Ba een vrije doortocht naar doelman Dean Henderson (1-0) en later rondde Edin Visca een voorzet van voormalig Go Ahead Eagles-speler Deniz Türüç af, na knullig balverlies van de Engelsen (2-0).

Op slag van rust kwam United weer terug in de wedstrijd dankzij een rake kopbal van Anthony Martial. Ook in de tweede helft bleef het spel van de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer matig en waren er nauwelijks kansen op de gelijkmaker. Pas in blessuretijd was United dicht bij de 2-2 toen Mehmet Topal bijna in eigen doel schoot, maar een andere speler van Basaksehir haalde de bal van de lijn.

De nederlaag betekent het eerste puntenverlies voor United in de Champions League. Basaksehir pakte juist zijn eerste punten na twee eerdere nederlagen.

Stand Groep H 1. Manchester United 3-6 (+5)

2. PSG 2-3 (+1)

3. RB Leipzig 2-3 (-3)

4. Istanbul Basaksehir 3-3 (-3)

Aleksandr Erokhin opent de score voor Zenit tegen Lazio. (Foto: Pro Shots)

Hoedt speelt gelijk met Lazio

Bij Lazio speelde Wesley Hoedt negentig minuten mee tegen Zenit. De centrale verdediger zag na een half uur spelen hoe zijn directe tegenstander Aleksandr Erokhin de 1-0 binnen volleerde. Tien minuten voor tijd tikte Felipe Caceido bij de eerste paal de gelijkmaker binnen

Zenit pakte pas zijn eerste punt in de groepsfase. Lazio staat na drie duels op vijf punten.