Chelsea en Sevilla zijn na drie groepsduels dicht bij overwintering in de Champions League. Manchester United ging woensdag een 2-1 onderuit tegen Istanbul Basaksehir en PSG verloor met dezelfde cijfers op bezoek bij RB Leipzig.

Chelsea won met Hakim Ziyech in de basis met 3-0 van Stade Rennes. Spits Timo Werner benutte voor rust twee strafschoppen. Chelsea kreeg in deze editie van de Champions League al vier keer een penalty.

Bij de tweede penalty werd Rennes-verdediger Henrique Dalbert met een zwaarbestrafte tweede gele kaart voor een handsbal van het veld gestuurd, waardoor de Fransen de hele tweede helft met tien man moesten spelen. Chelsea profiteerde van de overtalsituatie met een intikker van Tammy Abraham: 3-0.

In dezelfde poule komt ook Sevilla na drie duels op zeven punten. Met Luuk de Jong in de basis en debutant Karim Rekik als invaller won de Europa League-winnaar met 3-2 van Krasnodar, waar Tonny Vilhena ontbrak in de wedstrijdselectie.

Krasnodar kwam via Magomed-Shapi Suleymanov en voormalig Groningen- en PSV-spits Marcus Berg (penalty) vroeg op 0-2. Ivan Rakitic maakte de aansluitingstreffer voor Sevilla, maar de thuisploeg moest nog voor rust met tien man verder omdat aanvoerder Jesus Navas een doorgebroken speler vloerde.

Met een man minder pakte Sevilla toch nog de zege. Nadat De Jong de bal veroverde kon Youssef En Nesyri raak schieten: 2-2. De Marokkaanse spits maakte de ook de 3-2, door een rebound binnen te knallen.

Stand in Groep E 1. Chelsea 3-7 (+7)

2. Sevilla 3-7 (+2)

3. Stade Rennes 3-1 (-4)

4. Krasnodar 3-1 (-5)

Donny van de Beek speelde een onopvallende wedstrijd voor Manchester United in Istanboel. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek en Fosu-Mensah verliezen met United

Donny van de Beek had een basisplaats bij Manchester United, maar speelde onopvallend en werd na een uur gewisseld. Op dat moment leidde Istanbul Basaksehir al met 2-1. Timothy Fosu-Mensah speelde als invaller het laatste kwartier mee.

De achterhoede van United schutterde behoorlijk bij de tegentreffers. Eerst kreeg de 35-jarige Demba Ba een vrije doortocht naar doelman Dean Henderson (1-0) en later rondde Edin Visca een voorzet van voormalig Go Ahead Eagles-speler Deniz Türüç af, na knullig balverlies van de Engelsen (2-0).

Op slag van rust kwam United weer terug in de wedstrijd dankzij een rake kopbal van Anthony Martial. Pas in blessuretijd was United dicht bij de 2-2 toen Mehmet Topal bijna in eigen doel schoot, maar een andere speler van Basaksehir haalde de bal van de lijn.

In dezelfde groep was RB Leizpig thuis met 2-1 te sterk voor het door blessures geplaagde Paris Saint-Germain. Bij afwezigheid van sterspelers Kylian Mbappé en Neymar leek Angel di María de hoofdrol voor zich op te eigen bij de Franse kampioen.

De Argentijn opende de score, maar miste vervolgens een strafschop. Leipzig draaide de wedstrijd om met treffers van Christopher Nkunku en Emil Forsberg (strafschop) en nam daarmee een beetje revanche voor de verloren halve finale van vorig seizoen.

PSG eindigde het duel met negen man na rode kaarten voor Idrissa Gueye en Presnel Kimpembe (beide tweemaal geel). Invalbeurten van Justin Kluivert (Leipzig) en Mitchell Bakker (PSG) in de slotfase brachten geen verandering meer in de score.

Stand Groep H 1. Manchester United 3-6 (+5)

2. RB Leipzig 3-6 (-2)

3. PSG 3-3 (-1)

4. Istanbul Basaksehir 3-3 (-3)

Aleksandr Erokhin opent de score voor Zenit tegen Lazio. (Foto: Pro Shots)

Haaland op dreef voor Dortmund

Borussia Dortmund kende geen enkel probleem met Club Brugge, waar Ruud Vormer en Noa Lang in de basis stonden: 0-3. Thorgan Hazard en Erling Haaland (twee) tekenden voor de Duitse treffers. Voor de jonge Noorse spits waren het al zijn dertiende en veertiende Champions League-treffer in elf wedstrijden.

Bij Lazio speelde Wesley Hoedt negentig minuten mee tegen Zenit. De centrale verdediger zag na een half uur spelen hoe zijn directe tegenstander Aleksandr Erokhin de 1-0 binnen volleerde. Tien minuten voor tijd redde Felipe Caceido met een intikken bij de eerste paal een punt voor de Italianen: 1-1.

Stand Groep F 1. Borussia Dortmund 3-6 (+3)

2. Lazio 3-5 (+2)

2. Club Brugge 3-4 (-2)

4. Zenit 3-1 (-3)

