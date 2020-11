Ferencváros-Juventus ·

81' GOAL Juventus! 0-4



Na Alvaro Morata maakt ook Paulo Dybala zijn tweede van de avond. De Argentijn krijgt hem cadeau van Ferencváros-keeper Denes Dibusz, die de bal zo in de voeten van de aanvaller speelt en hem daarna door zijn benen laat gaan. Mogelijk gaat het als een eigen doelpunt van Lasha Dvali de boeken in, want de verdediger raakt hem nog voordat de bal binnenvalt.