Sergio Ramos bereikte dinsdag nog maar eens een bijzondere mijlpaal in zijn lange en succesvolle carrière. De 34-jarige verdediger scoorde in het Champions League-duel met Internazionale (3-2-zege) voor de honderdste keer namens Real Madrid.

"Individuele records zijn niet het belangrijkst, maar je maakt niet elke dag je honderdste treffer. Zeker niet als verdediger", zei Ramos na het duel in het Estadio Alfredo Di Stéfano. "Het is leuk als je prestaties en opofferingen op deze manier worden erkend."

De aanvoerder van Real tekende in de 33e minuut voor de 2-0 tegen Inter door raak te koppen uit een corner van Toni Kroos. Het was de 55e keer dat Ramos in het shirt van de Madrilenen scoorde met zijn hoofd. Verder benutte hij 21 penalty's, schoot hij twee keer raak uit een vrije trap en maakte hij 22 goals met zijn voeten uit open spel. Hij had 659 duels nodig voor zijn honderd treffers en is de 21e Real-speler die de mijlpaal haalt.

"Laten we hopen dat ik nog veel meer doelpunten kan maken die het team helpen om te winnen", aldus Ramos, die bezig is aan zijn zestiende seizoen bij Real en in elk seizoen minimaal één keer gescoord heeft. De oud-speler van Sevilla maakte dinsdag zijn veertiende doelpunt in de Champions League.

Trainer Zinédine Zidane was wederom zeer lovend over zijn captain, die een aflopend contract heeft in Madrid. "We weten dat Sergio een fantastische voetballer is. Ik ben heel blij voor hem. Hij is onze leider en we willen natuurlijk dat hij eeuwig bij ons blijft. Ik twijfel er niet aan dat hij zijn contract gaat verlengen en geschiedenis zal blijven schrijven."

