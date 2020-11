De kansloze 0-5-nederlaag van dinsdag tegen Liverpool in de Champions League heeft mogelijk ingrijpende gevolgen bij Atalanta. Trainer Gian Piero Gasperini overweegt de tactiek van de Italiaanse ploeg aan te passen.

Atalanta speelt de laatste jaren in een 3-4-3-systeem en was daar erg succesvol mee, maar de laatste weken ging het moeizamer. Tegen Liverpool had de ploeg van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers geen schijn van kans.

"We kwamen op alle fronten tekort, Liverpool was veel sterker. We zullen die kloof goed moeten analyseren. Het was in ieder geval geen angst, want we hadden al twee goede resultaten geboekt in de Champions League", aldus Gasperini.

"We dachten dat we ons konden meten met Liverpool, maar we maakten dezelfde fouten als we laatst in de competitie deden. We moeten gaan nadenken over onze tactiek. We krijgen te veel goals tegen, scoren minder en leggen minder kilometers af."

Tegen Liverpool was het halverwege al 0-2 en liep de score in de tweede helft binnen tien minuten op naar 0-5. De zware nederlaag betekent dat Atalanta de tweede plek in groep D kwijtraakte aan Ajax.

"In de afgelopen jaren hebben we vaker tactische veranderingen doorgevoerd die ons goed hebben gedaan", aldus Gasperini. "Het klopt dat we een druk en zwaar programma hebben, maar we moeten er wel voor zorgen dat we een bepaald niveau houden."

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini. (Foto: Pro Shots)

