FC Midtjylland-trainer Brian Priske is overwegend trots op zijn spelers, ook al werd dinsdag met 1-2 verloren van Ajax. De Deen vindt dat zijn ploeg zich op een goede manier heeft laten zien.

"Mentaal is deze nederlaag zwaar, maar we moeten dingen ook in perspectief zien. We hebben vandaag veel positieve dingen laten zien en die moeten we meenemen", zei Priske na de wedstrijd in de MCH Arena.

"We hebben in grote delen van de wedstrijd goed meegedaan tegen een van de beste ploegen van Europa en hebben veel kansen gecreëerd, vooral in de eerste helft. We hebben het Ajax heel moeilijk gemaakt en niemand gaf op."

Binnen dertien minuten stond Midtjylland al met 0-2 achter door doelpunten van Antony en Dusan Tadic. De Denen deden via Anders Dreyer snel iets terug en hadden kansen op meer, maar in een matige wedstrijd werd niet meer gescoord.

Met nul punten uit drie duels staat Midtjylland er slecht voor in groep D. "Maar ik heb er veel vertrouwen in dat we nog punten gaan pakken", aldus Priske. "We hebben veel kwaliteit en iedereen kan een tandje bij schakelen als dat nodig is."

FC Midtjylland staat in de volgende speelronde, op 25 november, opnieuw tegenover Ajax, maar dan in de Johan Cruijff ArenA. In Engeland treffen het nog foutloze Liverpool en Atalanta elkaar eveneens voor de tweede keer.

321 Samenvatting: FC Midtjylland-Ajax (1-2)

