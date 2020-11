Erik ten Hag heeft zich verbaasd over de bizarre gang van zaken rond de coronatesten van Ajax in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd dinsdag tegen FC Midtjylland. De trainer leek in Herning belangrijke krachten te moeten missen, maar die mochten, veel later, alsnog afreizen naar Denemarken.

"Krankzinnig, dat is het zeker", zei Ten Hag dinsdag kort voor de wedstrijd in de MCH Arena, die Ajax moeizaam met 1-2 won, voor de camera van SBS6. "Het ging alle kanten op. Gelukkig zijn de spelers nu hier."

Ten Hag doelde daarmee op de komst van Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg, die maandagmiddag niet met de selectie mee mochten reizen na positieve coronatesten. Ajax vroeg meteen hertesten aan en die waren allemaal negatief, waardoor het zestal alsnog kan spelen tegen de Deense kampioen.

"Wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is, is te veel om te vertellen", vervolgde Ten Hag. "We zijn blij dat we kunnen voetballen, dat wil ik gezegd hebben. Maar we mogen verwachten dat de testen goed zijn. Vrijdag testte iedereen negatief, maar maandag waren ineens veel spelers en mensen uit de staf positief. Toen zijn bij ons de alarmbellen afgegaan."

Live: Bekijk hier het CL-duel tussen FC Midtjylland en Ajax

'Ben geen dokter, maar dit is opmerkelijk'

Ook Edwin van der Sar wil snel een antwoord op de vraag waarom er maandag zoveel spelers ten onrechte positief werden getest. "Ik ben geen dokter of viroloog, maar dit is opmerkelijk", vatte de algemeen directeur de situatie samen. "We willen snel duidelijkheid, want zo kan je geen beleid maken."

Van der Sar was opgelucht dat Ajax uiteindelijk toch met bijna alle vaste basiskrachten mocht aantreden. "We hebben alles in het werk gesteld om de bewuste spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. Dat is aardig gelukt, al was de voorbereiding verre van ideaal."

Ajax kon eerder in de groepsfase van de Champions League al niet beschikken over Anthony. De Braziliaan ontbrak tegen Liverpool omdat hij "niet fit" was. "Je gaat je nu ook afvragen waarom hij niet tegen Liverpool mocht voetballen maar drie dagen later wel tegen VVV."

Klaassen van vliegveld meteen naar stadion

Onana, Tadic, Gravenberch en bankzitter Labyad kregen na de negatieve uitkomst maandagavond alsnog groen licht van de Deense autoriteiten en de UEFA om naar Denemarken te reizen.

Dinsdagmiddag volgden Klaassen en Stekelenburg, al was er voor het tweetal niet eens tijd om naar het spelershotel te gaan. Zij gingen vanaf het vliegveld meteen door naar het stadion, waar om 21.00 uur werd afgetrapt.

Ondanks die rommelige voorbereiding kwam Ajax al snel op een 0-2-voorsprong tegen Midtjylland na goals van Antony en Tadic. De Denen kwamen via Anders Dreyer terug tot 1-2 en daarbij bleef het. Klaassen viel halverwege in toen de eindstand al op het scorebord stond.