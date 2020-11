Erik ten Hag is opgelucht dat er met de 1-2-overwinning dinsdag op FC Midtjylland een goed einde kwam aan een paar bizarre dagen. De trainer van Ajax kon na negatieve hertesten alsnog beschikken over een aantal belangrijke basiskrachten, al arriveerden die wel veel later voor het Champions League-duel in Herning.

"Om goed te presteren in de Champions League heeft Ajax alle spelers nodig, maar we dreigden er maandag wel heel veel te verliezen", doelt Ten Hag op de positieve coronatesten van André Onana, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg, die maandagmiddag niet met de selectie meereisden naar Denemarken.

"Dat is lastig te accepteren als professional. Maar nogmaals, ik ben blij en dankbaar dat het voetbal verder gaat."

Ajax vroeg meteen hertesten aan en die waren allemaal negatief, waardoor het zestal alsnog kon spelen tegen de Deense kampioen. "Maar het waren natuurlijk krankzinnige dagen voor ons", vervolgt Ten Hag. "We wisten maandag niet met wie we het allemaal moesten doen tegen Midtjylland."

Klaassen luisterde wedstrijdbespreking onderweg

Onana, Tadic, Gravenberch en bankzitter Labyad kregen na een negatieve hertest maandagavond alsnog groen licht van de Deense autoriteiten en de UEFA om naar Denemarken te gaan.

Dinsdagmiddag volgden Klaassen en Stekelenburg, al moest het tweetal haast maken. Zij gingen vanaf het vliegveld meteen door naar het stadion. "Onderweg heeft Klaassen op zijn telefoon de wedstrijdbespreking kunnen beluisteren", vertelt Ten Hag, die besloot de middenvelder buiten zijn basis te houden. Jurgen Ekkelenkamp startte op de plek van de ervaren Klaassen.

"Ik had Ekkelenkamp al beloofd dat hij mocht beginnen. Die kan ik dan niet zo maar teleurstellen, zo werkt het niet."

'Positieve testen waren vals'

Halverwege kwam Klaassen alsnog het veld in als vervanger van Ekkelenkamp, toen de 1-2-eindstand al op het scorebord stond. Ajax hield met veel moeite stand en sleepte zo de belangrijke zege binnen.

"Met Klaassen erbij in de tweede helft kregen we weer controle over de wedstrijd. Dat was ook nodig", vindt Ten Hag. "We kunnen beter dan we hebben laten zien, maar alle onzekerheid over die coronatesten is ook wel van nadelige invloed op onze voorbereiding geweest. Naar alle waarschijnlijk waren de positieve testen vals. Dat is niet de eerste keer, maar gelukkig heeft het nu geen gevolgen."

Door de zege klom Ajax naar de tweede plek in groep D. De Amsterdamse club profiteerde van de keiharde nederlaag van Atalanta tegen Liverpool, dat met 0-5 won in Bergamo. Zowel Ajax als Atalanta heeft halverwege de groepsfase vier punten, maar het doelsaldo van de Eredivisionist is iets beter (4-4 om 6-7).