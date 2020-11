Ronald Koeman weet dat twee punten uit de laatste vier competitieduels niet goed genoeg is bij FC Barcelona, maar de Nederlandse trainer heeft desondanks het gevoel dat er in Catalonië optimisme heerst over zijn eerste maanden bij de club.

"Ik krijg veel opmerkingen van mensen die blij zijn met FC Barcelona", zei Koeman dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Dynamo Kiev van woensdagavond. "Natuurlijk niet vanwege de recente resultaten in La Liga. Maar we creëren wel elke wedstrijd de meeste kansen en geven jonge spelers een kans."

'Barça' staat met acht punten uit zes wedstrijden slechts twaalfde in de Spaanse competitie. De topclub verspeelde de afgelopen weken punten tegen achtereenvolgens Sevilla (1-1), Getafe (1-0-verlies), Real Madrid (1-3-verlies) en Alavés (1-1).

"Ik begrijp dat er daardoor kritiek komt, dat is normaal", aldus Koeman. "Ik accepteer het en blijf eraan werken om de ploeg te verbeteren en meer wedstrijden te winnen. Ik voel me erg op mijn gemak bij deze geweldige club, maar er is nu eenmaal nooit een rustige dag bij Barcelona, er gebeurt altijd wel iets."

Vorige week kwam dat vooral door het opstappen van de omstreden voorzitter Josep Maria Bartomeu en het volledige bestuur, waardoor Koeman weer veel vragen moest beantwoorden over zijn eigen toekomst. De afgelopen dagen zorgt een interview van Quique Setién in El País voor onrust. Koemans voorganger zei onder meer dat sterspeler Lionel Messi "moeilijk te coachen is".

Koeman benadrukt dat hij geen problemen heeft met zijn aanvoerder. "Ik heb geen moeite om 'Leo' te coachen. Ik praat elke week met hem over dingen die spelen op het veld en in de kleedkamer. Ik ben het dus niet eens met Setién, maar ik respecteer zijn mening."

Coronaproblemen bij Dynamo Kiev

In de Champions League presteert Barcelona voorlopig wel uitstekend. De vijfvoudig winnaar van de belangrijkste Europese clubcompetitie won in zijn eerste duels in groep G van Ferencváros (5-1) en Juventus (0-2).

De wedstrijd tegen Dynamo Kiev van woensdagavond in Camp Nou wordt voorlopig overschaduwd door coronaproblemen. De Oekraïners missen vanwege positieve tests liefst negen spelers, terwijl er nog eens vier voetballers ontbreken vanwege andere blessures en schorsingen.

"We weten dat Dynamo problemen heeft, dat zal natuurlijk van invloed zijn op de wedstrijd", aldus Koeman. "Maar we moeten alsnog respect voor hun ploeg hebben. Shakhtar Donetsk miste twee weken geleden een heleboel spelers (zeven, red.) door corona en won met 2-3 van Real Madrid."

FC Barcelona-Dynamo Kiev begint woensdag om 21.00 uur. Doelman Marc-André ter Stegen kan mogelijk zijn rentree maken na een knieoperatie.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League