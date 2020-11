Dusan Tadic is dinsdag gespot in het Deense Herning, waar Ajax dinsdagavond tegen FC Midtjylland speelt in de groepsfase van de Champions League. Het is nog niet duidelijk of de Serviër en de andere ingevlogen Ajacieden mee mogen doen.

De 31-jarige Tadic reisde maandag net als Ryan Gravenberch, André Onana, Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg, Zakaria Labyad en Dominik Kotarski niet met de rest van de Ajax-selectie mee vanwege een positieve coronatest.

Verschillende media meldden later dat Tadic, Gravenberch en Onana maandagavond alsnog op het vliegtuig naar Denemarken zijn gestapt. Bij een tweede ronde testte het drietal namelijk negatief. De eerste positieve test werd mogelijk veroorzaakt door restwaarden van het virus in het bloed na een eerdere besmetting.

Van Tadic is inmiddels zeker dat hij in Denemarken is en volgens de Deense krant Ekstra Bladet kan de Ajax-aanvoerder net als Onana en Gravenberch dinsdag gewoon in actie komen tegen Midtjylland. De Amsterdammers en de UEFA willen dat nieuws nog niet bevestigen. Volgens het AD is ook Labyad inzetbaar.

De overige positief geteste spelers zijn wel achtergebleven in Amsterdam. Door de afwezigheid van Klaassen mist trainer Erik ten Hag dus minimaal één vaste kracht. De middenvelder keerde in de afgelopen transferperiode terug bij Ajax en dwong direct een basisplek af.

De wedstrijd tussen Ajax en Midtjylland begint dinsdag om 21.00 uur. De Amsterdammers moeten van de Denen winnen om een goede kans te houden op een plek in de knock-outfase van de Champions League.

