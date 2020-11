Keeper André Onana, aanvoerder Dusan Tadic en middenvelder Ryan Gravenberch zijn maandagavond alsnog afgereisd naar Denemarken voor de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland, zo melden VI en De Telegraaf. Het is nog wel onduidelijk of het trio dinsdag kan meedoen.

Een woordvoerder van Ajax kan het nieuws niet bevestigen en laat weten dat pas bij het bekendmaken van de opstelling, zo'n vijf kwartier voor de aftrap, duidelijk zal worden of Onana, Tadic en Gravenberch tot de ploeg behoren.

De drie hoorden eerder op de dag bij de Ajacieden die achterbleven in Amsterdam. Ze testten positief bij een verplichte coronatest van de UEFA. Ajax zette vraagtekens bij die uitkomst, die bij een tweede test alsnog negatief was. Ze zouden eerder besmet zijn geweest en daardoor restwaarden in hun bloed hebben.

Volgens de coronarichtlijnen die in Denemarken gelden, mochten de positief geteste Ajacieden het land aanvankelijk niet in. Dat geldt nog steeds voor Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg, Zakaria Labyad en Dominik Kotarski; zij zouden het coronavirus recenter hebben opgelopen en ook bij de tweede testronde positief getest zijn.

Scherpen vooralsnog enige keeper in selectie

Vooral de beschikbaarheid van eerste doelman Onana zou goed nieuws zijn voor Ajax, want Kjell Scherpen is vanwege de coronaperikelen vooralsnog de enige keeper in de selectie. Hij is normaal gesproken de derde doelman.

Trainer Erik ten Hag liet eerder op maandagavond weten goede hoop te hebben dat één of meer van de in Amsterdam achtergebleven spelers alsnog kunnen meedoen tegen Midtjylland. Hij zei ook te balen van de regels in Denemarken, die strenger zijn dan in bijvoorbeeld Nederland.

De wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur. De ploeg van Ten Hag moet winnen om zicht te houden op de knock-outfase van de Champions League.

