Jürgen Klopp is erg op zijn hoede voor Atalanta, dat dinsdag de tegenstander is van Liverpool in de Champions League. De Duitse manager slaat de Italiaanse ploeg hoger aan dan Ajax en FC Midtjylland, de andere clubs in groep D.

"Het wordt de grootste uitdaging in de Champions League. Ajax en Midtjylland waren ook uitdagingen, maar Atalanta presteert al twee of drie jaar goed en is een gearriveerde ploeg", zei Klopp maandag op zijn persconferentie.

De Serie A-club, die vorige week tegen Ajax een 0-2-achterstand goedmaakte (2-2), doet Klopp denken aan Leeds United. "Ze hebben een speciale aanpak en zijn qua tactiek een beetje te vergelijken. Het wordt een heel moeilijke wedstrijd."

Na twee speelrondes staan Liverpool (zes punten) en Atalanta (vier) er het beste voor in poule D. Toch hecht de 53-jarige Klopp daar in deze fase nog niet heel veel waarde aan.

"Het is nog heel vroeg in het seizoen, dus we moeten nog niet te veel bezig zijn met waar we staan. Tot nu toe gaat het goed, maar we moeten ons gewoon op de volgende wedstrijd blijven focussen."

De wedstrijd tussen Atalanta en Liverpool begint dinsdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij FC Midtjylland-Ajax. Bij Ajax zijn er zorgen, want wegens coronaperikelen heeft een aantal spelers niet kunnen afreizen naar Denemarken.

