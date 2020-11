Erik ten Hag baalt flink van de situatie waarin Ajax zich bevindt in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. De Ajax-coach beschikt vanwege coronaperikelen over een uitgeklede selectie in Denemarken, al sluit hij niet uit dat hij alsnog enkele spelers kan verwelkomen.

Maandag werd bekend dat Ajax zonder onder anderen de positief geteste André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Dusan Tadic is afgereisd. Volgens VI en De Telegraaf zijn Onana, Tadic en Gravenberch inmiddels toch negatief getest en alsnog toegelaten in Denemarken, waar de regels strenger zijn dan in andere landen. Achter hun inzetbaarheid staat nog wel een vraagteken.

"Er zijn een aantal spelers die wel in Nederland, maar niet in Denemarken mogen spelen. Dat is een beetje vreemd en het gaat richting competitievervalsing. Het besluit om ze niet mee te nemen is pas vanmiddag genomen, in overleg met de UEFA, de KNVB en de autoriteiten", was wat Ten Hag er maandagavond bij zijn perspraatje over kwijt wilde.

"Ik kan verder alleen zeggen dat ze geen symptomen of klachten hebben. Of ze alsnog kunnen spelen, ligt in handen van de medici en autoriteiten. Ik heb er goede hoop op, maar weet het niet zeker."

Volgens De Telegraaf zijn elf Ajacieden besmet - spelers van Jong Ajax meegerekend - en zijn zij inmiddels voor de tweede keer getest in de hoop op alsnog een negatieve uitslag. Bij Onana, Tadic en Gravenberch zou dat dus het geval zijn.

'Midtjylland is heel vervelende ploeg'

Ten Hag heeft, ondanks de afwezigheid van enkele bepalende spelers en het feit dat hij met Kjell Scherpen slechts één keeper in zijn selectie heeft, vertrouwen in de uitwedstrijd tegen Midtjylland. De coach is wel op zijn hoede.

"Midtjylland is een heel stugge en gemotiveerde ploeg, een heel vervelende ploeg om tegen te spelen. Van ons wordt onverstoorbaarheid gevraagd", zei hij tegen de aanwezige journalisten in Denemarken.

"Het kan zijn dat één of twee spelers op een andere positie dan normaal gaan spelen. Maar we hebben hier altijd rekening mee gehouden, want daarom heb ik vaak geroteerd. We moeten hier presteren."

Ajax moet winnen van FC Midtjylland om zicht te houden op overwintering in de Champions League. De derde groepswedstrijd begint dinsdag om 21.00 uur.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League