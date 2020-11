Ajax reist maandag met een flink uitgedunde selectie, met daarin Kjell Scherpen als enige doelman, af naar Denemarken voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland van dinsdag. Meerdere (basis)spelers zijn positief getest op het coronavirus.

In de selectie van slechts zeventien spelers ontbreken de namen van André Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic en Zakaria Labyad. Ajax meldt zoals gewoonlijk niets over coronabesmettingen.

Volgens onder meer De Telegraaf zijn in totaal elf Ajacieden besmet - spelers van Jong Ajax meegerekend - en is er nog een kleine kans dat sommige spelers toch aan de aftrap kunnen verschijnen tegen Midtjylland. Er wordt getwijfeld aan de uitkomst van de tests en er is inmiddels een tweede test afgenomen, waarvan de uitslag binnen 24 uur bekend is.

De absentie van Onana en Stekelenburg betekent dat Scherpen, die normaal gesproken derde keeper is bij Ajax, de enige doelman in de selectie van de Amsterdammers is. De twintigjarige jeugdinternational kwam in 2019 over van FC Emmen en speelde nog nooit een officiële wedstrijd voor Ajax.

Ook Jensen mag hopen op debuut

Verder behoren jongelingen als Brian Brobbey en Victor Jensen tot de selectie van trainer Erik ten Hag. De achttienjarige Brobbey maakte zaterdag tegen Fortuna Sittard als invaller zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax en luisterde dat op met een doelpunt.

Ajax, dat na twee speelronden een punt heeft in groep D, moet winnen van het nog puntloze FC Midtjylland om een reële kans te houden op de knock-outfase van de Champions League.

De wedstrijd in de MCH Arena in Denemarken begint dinsdag om 21.00 uur en dan is ook de aftrap bij het andere duel in groep D tussen Atalanta en Liverpool.

Selectie Ajax: Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Antony, Quincy Promes, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey, Victor Jensen.

