Ajax staat dinsdagavond in de Champions League tegenover een club die dankzij wetenschap en een heuse ingooicoach razendsnel is uitgegroeid tot een topclub in Denemarken. Het volgende doel van FC Midtjylland is de Amsterdammers verslaan en zo de eerste zege ooit boeken in het miljoenenbal.

Toen Ajax in 1995 voor de vierde keer in de historie de beste was van Europa, bestond FC Midtjylland nog niet eens. De club uit Herning werd vier jaar later opgericht uit een fusie van de weinigzeggende clubjes Herning Fremad en Ikast FS.

Anno 2020 is Midtjylland drievoudig landskampioen (2015, 2018 en 2020) en kan het wedijveren met het kapitaalkrachtige FC Kopenhagen uit de hoofdstad. Het klinkt bijna als sprookje, maar bij FC Midtjylland geloven ze daar niet in. Ze pakken het liever wetenschappelijk aan.

Die wetenschappelijke benadering van het voetbal begon in 2014 met de komst van Matthew Benham, de eigenaar van de club. Hij is oprichter van een sportstatistiek- en gokkantoor én eigenaar van het Engelse Brentford FC, dat afgelopen zomer bijna naar de Premier League promoveerde. De kapitaalkrachtige Brit is ervan overtuigd dat wiskundige modellen grote waarde hebben voor het voetbal en daarom analyseert hij wedstrijden en spelers in tientallen competities over de hele wereld.

"De talentenjacht en de inkoop van Midtjylland is geweldig", zegt Flemming Toft, die een generatie lang 'de sportstem' van het land was, omdat hij meer dan 300 wedstrijden van het Deense elftal becommentarieerde. "En dat beleid is gebaseerd op berekeningen. Midtjylland kan zeer gericht relatief goedkope spelers aantrekken. Dat is het verhaal achter de opmars."

De zoektocht van FC Midtjylland naar ondergewaardeerde spelers komt bijvoorbeeld tot uiting op de Braziliaanse spelersmarkt, uitgerekend de markt waarop Ajax de afgelopen jaren diep in de buidel tastte voor David Neres (12 miljoen euro) en Antony (16 miljoen euro).

Volgens FC Midtjylland blijkt uit de gegevens dat de transferwaarde van deze Braziliaanse spelers in enkele maanden met 100 procent kan toenemen. En op die buitenkansjes loert de club; zo werden Evander (2,5 miljoen euro) en Paulinho (0,7 miljoen euro) aangetrokken.

"Dit zijn goede aankopen die op termijn de club weer mogelijk een transfersom kunnen opleveren. Maar er stonden door dit beleid ook tegen Atalanta en Liverpool slechts vier Deense spelers op het veld", aldus Toft.

Statistiek dient niet alleen als basis voor het aankoopbeleid, maar de club van trainer trainer Brian Priske stemt er zelfs deels de tactiek op af. In het vorige seizoen maakte Midtjylland bijvoorbeeld 49 procent van de doelpunten uit spelhervattingen , juist omdat de club daar vol op inzet.

Niet voor niets was Midtjylland in 2018 een van de eerste clubs ooit die een ingooicoach op het trainingsveld verwelkomde, Thomas Grønnemark.

Inmiddels heeft Grønnemark, bijgenaamd 'Trow-in Thomas', ook bij Liverpool al een keer een training verzorgd. Sindsdien schoot het behoud van balbezit van Liverpool bij een ingooi omhoog van 45,4 procent naar 68,4 procent. Daarmee hebben 'The Reds' niet langer de slechtste 'ingooiploeg' van de Premier League, maar de op een na beste van Europa. Het enige team voor hen? Midtjylland.

'Wedstrijd tegen Atalanta was wake-up call'

Desondanks won Liverpool vorige week met een B-elftal met 2-0 van FC Midtylland, dat eerder met nog pijnlijkere cijfers onderuit ging tegen Atalanta (0-4).

"Die eerste Champions League-wedstrijd was een wake-up call voor de spelers van Midtjylland", vertelt Toft. "Ze kregen te maken met de realiteit van topvoetbal, hoger tempo, meer fysieke duels en betere tactische tegenstanders. De ploeg startte erg offensief en dat werd eenvoudig blootgelegd door Atalanta."

Op Anfield tegen Liverpool zag Toft dat het beter ging. "Ze hadden geleerd van de wedstrijd tegen Atalanta. Tegen Ajax zal Midtjylland het weer lastig hebben, maar ze zijn weer een stap verder. Midtjylland is zeker niet kansloos."

Midtjylland tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in de MCH Arena en staat onder leiding van de Schot Robert Madden.