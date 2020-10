Ole Gunnar Solskjaer vindt dat Donny van de Beek woensdagavond een uitstekende indruk heeft achtergelaten bij Manchester United. De middenvelder mocht in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (5-0) op Old Trafford eindelijk in de basis beginnen.

"Donny is een fantastische speler en een fantastische jongen", zei Solskjaer na de klinkende overwinning op Leipzig. "Je ziet dat hij veel werk verricht, zowel met als zonder bal. Verdedigend is hij ook sterk en hij beweegt uitstekend over het veld."

De laatste weken was er veel te doen om Van de Beek, die Ajax in de afgelopen transferperiode voor 39 miljoen euro verliet voor Manchester United. De middenvelder speelde tot woensdag al zeven wedstrijden voor 'The Red Devils', maar mocht alleen in de League Cup (twee duels) starten.

Door de wisselvallige resultaten van United de laatste weken werd de roep in Engelse media om een basisplek voor Van de Beek steeds groter en Solskjaer ging tegen Leipzig dan eindelijk overstag. De oud-Ajacied speelde 68 minuten en werd toen gewisseld voor Bruno Fernandes.

181 Samenvatting Manchester United-RB Leipzig (5-0)

Rashford maakt indruk met hattrick in dik kwartier

De meeste aandacht ging na de wedstrijd overigens niet uit naar Van de Beek, maar naar Marcus Rashford. De Engelse spits maakte in de 63e minuut als invaller zijn opwachting en hielp United met een hattrick (in een tijdsbestek van een kwartier) aan een 5-0-overwinning.

"Wat Marcus toonde, was precies wat we willen zien van invallers", zei Solskjaer over zijn spits, die de laatste weken campagne voerde om gratis schoolmaaltijden voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk te maken. "Zowel op als naast het veld weet Marcus wat belangrijk is. Hij viel echt heel sterk in."

Manchester United won de eerste wedstrijd in groep H al met 1-2 van Paris Saint-Germain en gaat met zes punten aan kop. PSG en RB Leipzig hebben drie punten minder, terwijl Istanbul Basaksehir puntloos onderaan staat.

