Chelsea-coach Frank Lampard is lovend over Hakim Ziyech na diens treffer in de Champions League-wedstrijd tegen FK Krasnodar (0-4-zege). De oud-Ajacied luisterde zijn basisdebuut voor de Londenaren woensdag op met een treffer.

"Ik denk dat zijn prestatie heel erg goed was als je bedenkt dat hij geen volledige wedstrijd meer heeft gespeeld sinds de competitie in Nederland werd stilgelegd", complimenteerde Lampard Ziyech op zijn persconferentie.

De 27-jarige Marokkaan maakte tien minuten voor tijd de 0-3 voor Chelsea in Krasnodar. Hij werd bediend door Timo Werner, speelde zich vrij in het zestienmetergebied en schoof de bal tussen twee verdedigers door in de rechterhoek.

Ziyech moest zijn debuut voor Chelsea een maand uitstellen door een knieblessure. Hierdoor duurde het ook een tijdje voordat Lampard de middenvelder fit genoeg achtte om vanaf de aftrap mee te doen. Na enkele invalbeurten maakte hij tegen Krasnodar eindelijk zijn basisdebuut voor 'The Blues'.

"Het was frustrerend dat hij door zijn blessure niet kon starten", zei Lampard. "Hij is een speler met enorme kwaliteiten en persoonlijkheid. We hebben daar vandaag de eerste glimpen van gezien. Hij wordt alleen maar beter."

Hakim Ziyech maakte de 0-3 voor Chelsea tegen Krasnodar. (Foto: ANP)

'Hij bracht rust in de ploeg'

Niet alleen over het doelpunt van Ziyech was de Engelse coach lovend, maar ook over zijn spel in het algemeen. "Hij bracht veel kwaliteit en rust in de ploeg. Misschien waren mensen hem een beetje vergeten, omdat we hem al in januari hebben aangetrokken en hij het begin van het seizoen miste. Maar vanavond heeft hij zeker laten zien dat hij er is."

Naast Ziyech waren Callum Hudson-Odoi, Timo Werner (strafschop) en Christian Pulisic trefzeker voor Chelsea, dat met vier punten uit twee wedstrijden aan kop gaat in groep E.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League