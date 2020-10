Ronald Koeman heeft met FC Barcelona ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg woensdagavond de drie punten pakken op bezoek bij Juventus: 0-2.

Ousmane Dembélé maakte na een klein kwartier de openingstreffer voor Barcelona. Vervolgens werden liefst drie treffers van Juventus-spits Álvaro Morata door scheidsrechter Danny Makkelie afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase besliste Lionel Messi de wedstrijd uit een strafschop.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij de Catalanen. De Oranje-international begon de wedstrijd op het middenveld, maar schoof na rust op naar de verdediging als vervanger van de gewisselde Ronald Araújo.

Juventus moest het zonder Cristiano Ronaldo stellen. De Portugees raakte twee weken geleden besmet met het coronavirus en had in de 24 uur voor de wedstrijd negatief moeten testen, maar dat is naar alle waarschijnlijkheid niet gebeurd.

Dankzij de overwinning op Juventus gaat Barcelona met zes punten aan kop in groep G en Juventus volgt met drie punten op de tweede plaats. De andere wedstrijd in deze poule tussen Ferencváros en Dynamo Kiev eindigde in Hongarije in 2-2.

Lionel Messi besliste de wedstrijd uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Dembélé opent score voor Barcelona

Barcelona schoot uit de startblokken in Turijn en was al na twee minuten dicht bij de openingstreffer. Antoine Griezmann besloot bij de eerste grote kans meteen uit te halen en raakte de paal.

Twaalf minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Dembélé probeerde het van de rand van het zestienmetergebied en zag zijn poging via een been van een Juventus-speler in het doel belanden.

Morata leek het evenwicht een minuut later te herstellen, maar de goal van de Spanjaard werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur werd opnieuw een doelpunt van Morata geannuleerd wegens buitenspel.

Tien minuten na rust vond Morata op aangeven van Juan Cuadrado voor de derde keer in de wedstrijd het net. Ook dat doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd. Messi en Griezmann verzuimden vervolgens om de wedstrijd te beslissen voor Barcelona.

Juventus kwam vijf minuten voor tijd met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Merih Demiral. Barcelona profiteerde al snel van de overtalsituatie en kreeg in de negentigste minuut een penalty na een overtreding van Federico Bernardeschi op Ansu Fati. Messi besliste de wedstrijd vervolgens vanaf de stip.

