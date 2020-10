Hakim Ziyech heeft woensdagavond zijn basisdebuut voor Chelsea opgeluisterd met een doelpunt. De oud-Ajacied maakte de derde treffer in de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd in de Champions League bij het Russische FC Krasnodar. In Turkije raakte Neymar geblesseerd bij een zege van Paris Saint-Germain op Istanbul Basaksehir (0-2).

Ziyech zorgde tien minuten voor tijd voor de 0-3 van Chelsea in Krasnodar, waar elfduizend toeschouwers op de tribunes zaten. De Marokkaan werd bediend door Timo Werner, speelde zich vrij in het zestienmetergebied en schoof de bal tussen twee verdedigers door in de rechterhoek.

De andere treffers van Chelsea kwamen op naam van Callum Hudson-Odoi, Werner en Christian Pulisic. Hudson-Odoi opende in de 37e minuut de score door te profiteren van een blunder van keeper Matvey Safonov, die de bal bij een schot door zijn handen liet glippen.

Jorginho had na een kwartier spelen nog verzuimd om de score te openen voor Chelsea door een strafschop op de paal te schieten. Een kwartier voor tijd was Werner wel trefzeker vanaf de stip en maakte daarmee de 0-2. In de slotfase bepaalde Pulisic de eindstand met een schot in de korte hoek.

Ziyech, die anderhalve week geleden als invaller zijn debuut maakte voor Chelsea, speelde tot negen minuten voor tijd mee. Tonny Vilhena speelde bij Krasnodar wel de hele wedstrijd.

Door de overwinning gaat Chelsea met vier punten uit twee duels voorlopig aan kop in groep E. Om 21.00 uur is met Sevilla-Stade Rennes de andere wedstrijd in deze poule van start gegaan.

Neymar raakte in de 26e minuut geblesseerd bij Paris Saint-Germain. (Foto: ANP)

Kean leidt PSG naar winst in Istanboel

In Turkije viel Neymar halverwege de eerste helft uit bij Paris Saint-Germain, dat met 0-2 won bij Istanbul Basaksehir. De Braziliaan leek een blessure aan zijn bovenbeen te hebben opgelopen en kon niet verder.

Zonder Neymar wonnen de Fransen dankzij twee doelpunten van Moise Kean. De Italiaan kopte in de 64e minuut raak uit een corner en verdubbelde de marge in de 79e minuut met een schot uit de draai.

PSG boekte de eerste zege in de groepsfase en staat na twee duels op drie punten. Om 21.00 uur begon met Manchester United-RB Leipzig de andere wedstrijd in groep H.

