Hakim Ziyech heeft woensdagavond bij zijn basisdebuut voor Chelsea met een doelpunt bijgedragen aan een 0-4-overwinning in de Champions League bij het Russische FC Krasnodar. In dezelfde groep won Sevilla dankzij Luuk de Jong met 1-0 van Rennes. Donny van de Beek vernederde met Manchester United RB Leipzig met 5-0.

Ziyech zorgde tien minuten voor tijd voor de 0-3 van Chelsea in Krasnodar, waar elfduizend toeschouwers op de tribunes zaten. De Marokkaan werd bediend door Timo Werner, speelde zich vrij in het zestienmetergebied en schoof de bal tussen twee verdedigers door in de rechterhoek.

De andere treffers van Chelsea kwamen op naam van Callum Hudson-Odoi (blunder Krasnodar-keeper Matvey Safonov), Werner (strafschop) en Christian Pulisic. Jorginho miste namens 'The Blues' bij een 0-0-stand nog een strafschop.

Ziyech, die anderhalve week geleden als invaller zijn debuut maakte voor Chelsea, werd negen minuten voor tijd gewisseld door manager Frank Lampard. Tonny Vilhena speelde bij Krasnodar wel de hele wedstrijd.

In de andere groepswedstrijd in groep E was De Jong goud waard voor Sevilla. De Nederlander maakte tien minuten na rust met een knappe volley de enige treffer van de wedstrijd.

Chelsea en Sevilla hebben allebei vier punten uit twee duels, maar de Engelsen gaan voorlopig aan kop in groep E dankzij een beter doelsaldo. Krasnodar en Rennes hebben allebei één punt.

Luuk de Jong kroonde zich namens Sevilla tot matchwinneer tegen Rennes. (Foto: Pro Shots)

United boekt met Van de Beek tweede zege

Met Van de Beek in de basis wist Manchester United ook zijn tweede groepswedstrijd te winnen. Na de 1-2-zege bij Paris Saint-Germain wonnen de 'Mancunians' opvallend ruim van RB Leipzig, vorig seizoen nog halvefinalist in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Mason Greenwood opende op Old Trafford de score door een steekpass van Paul Pogba in de verre hoek te schieten. Na rust, toen Van de Beek al had plaatsgemaakt voor Bruno Fernandes, liep United via een hattrick van Marcus Rashford en een benutte penalty van Anthony Martial uit naar een ruime zege. Bij Leipzig viel Justin Kluivert een kwartier voor tijd in en kreeg hij een minuut later een gele kaart.

Eerder op de avond won Paris Saint-Germain de andere wedstrijd in groep H met 0-2 van Istanbul Basaksehir. Smet op de zege was het uitvallen van sterspeler Neymar. De Braziliaan leek een blessure aan zijn bovenbeen te hebben opgelopen en kon niet verder.

Zonder Neymar wonnen de Fransen dankzij twee doelpunten van Moise Kean. De Italiaan kopte in de 64e minuut raak uit een corner en verdubbelde de marge in de 79e minuut met een schot uit de draai.

United staat na twee duels met zes punten aan kop van groep H. PSG boekte de eerste zege in de groepsfase en volgt op drie punten, net als Leipzig. Hekkensluiter Basaksehir is nog puntloos en scoorde zelfs nog niet.

Donny van de Beek won met Manchester United met grote cijfers van RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)

Brugge houdt Lazio op gelijkspel, Dortmund wint

In groep F speelde Lazio en Club Brugge, die allebei hun eerste groepsduel hadden gewonnen, onderling met 1-1 gelijk. In het Jan Breydel Stadion zette Joaquín Correa de Italianen na een kwartier op voorsprong en zette Hans Vanaken kort voor rust vanaf 11 meter de eindstand op het bord.

Borussia Dortmund, dat in de eerste groepswedstrijd met 3-1 van Lazio had verloren, profiteerde van het gelijkspel en kwam dichterbij dankzij een 2-0-zege op FC Zenit. Jaden Sancho benutte twaalf minuten voor tijd een strafschop, waarna Erling Haaland in de blessuretijd het duel in het slot gooide.

Lazio behoudt op doelsaldo de koppositie in groep F. De Romeinen hebben net als Club Brugge vier punten na twee duels. Dortmund volgt met drie punten, Zenit is nog puntloos.

