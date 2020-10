Cristiano Ronaldo doet woensdagavond niet mee in de Champions League-wedstrijd van Juventus tegen FC Barcelona. De Portugees raakte twee weken geleden besmet met het coronavirus en ontbreekt in de selectie van de Italianen.

De 35-jarige Ronaldo had in de afgelopen 24 uur negatief moeten testen om te mogen spelen tegen het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. Dat is naar alle waarschijnlijkheid niet gebeurd, waardoor een confrontatie met zijn rivaal Lionel Messi niet doorgaat.

Op 13 oktober werd bekend dat Ronaldo bij de nationale ploeg van Portugal positief was getest op het coronavirus. Sindsdien zit de aanvaller in isolatie en is hij diverse keren getest. Steeds was de uitslag positief, waardoor hij niet mocht spelen.

Ook Matthijs de Ligt ontbreekt in de selectie van Juventus. De 21-jarige Oranje-international is nog altijd op de weg terug na een schouderoperatie.

Bij FC Barcelona was al bekend dat oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de selectie zitten voor het duel in Turijn.

Juventus-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur. Beide clubs wonnen hun eerste groepsduel.