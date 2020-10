Dusan Tadic en Davy Klaassen realiseren zich dat Ajax dinsdagavond meer uit de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta had moeten halen. De Amsterdammers bewezen zichzelf een slechte dienst door in Bergamo een 0-2-voorsprong en daarmee twee punten uit handen te geven (2-2).

"Dit is teleurstellend", zei aanvoerder Tadic na het duel bij Ajax TV. "We stonden bij rust met 0-2 voor en alles zag er goed uit, maar toen kregen we opeens twee goals tegen. Het is duidelijk dat we sneller moeten omschakelen en de verdedigers moeten helpen als we de bal verliezen."

Door in een tijdsbestek van zes minuten twee keer te scoren, was Duván Zapata de grote kwelgeest van Ajax in het Gewiss Stadium. Beide ploegen kregen daarna nog goede kansen op de overwinning, maar het bleef bij 2-2 in Bergamo.

"We wilden op zoek naar de 3-0, want dan zou het klaar zijn geweest. Maar door die snelle goals kreeg Atalanta weer geloof in de wedstrijd", baalde Tadic, die wel onder de indruk was van de manier waarop de Italianen voor de dag kwamen.

"We speelden tegen een heel goede ploeg, die met hoge druk speelt en sterk is in de duels. Het was een mooie uitdaging voor ons en we speelden ook wel goed, maar we mogen hier niet tevreden mee zijn. We verdienden meer en moeten groter denken."

Klaassen: 'De teleurstelling overheerst'

Hoewel er na het gelijkspel met het oog op de achtste finales bij Ajax nog geen man overboord is, beseft ook Klaassen dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan. De middenvelder vindt dat Ajax de wedstrijd in de tweede helft had moeten uitspelen.

"Wat een gemiste kans. Natuurlijk hoeft dit nog niet rampzalig voor ons te zijn. Maar dit voelt nu wel als verliezen. Dat is niet zo raar, toch?", zei de 27-jarige Klaasen tegen het AD.

"We wisten dat ze in de tweede helft nog meer risico zouden gaan nemen. Dan moeten wij het simpel houden en de wedstrijd uitspelen, maar dat is helaas niet gelukt. Hopelijk is dat een les voor ons. We moeten daar echt van leren."

Door het verlies tegen Liverpool (0-1) en de remise bij Atalanta mag Ajax in de komende twee ontmoetingen met FC Midtjylland eigenlijk geen punten meer verspelen. "Er is nog niets verloren en we krijgen Atalanta nog thuis, maar we hadden er na deze wedstrijd beter voor moeten staan", aldus Klaassen.

