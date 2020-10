Trainer Gian Piero Gasperini denkt dat Atalanta dinsdagavond nog meer uit de Champions League-wedstrijd tegen Ajax had kunnen halen, maar is na het 2-2-gelijkspel vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg omging met het spel van de Amsterdammers.

"We hebben niet het uiterste uit onze kansen gehaald en waren vooral te gehaast bij de laatste pass. Maar ik moet mijn spelers complimenteren, want ze hebben sterk gespeeld tegen een technisch geweldige ploeg en kwamen ook nog terug van een achterstand", zei Gasperini na de wedstrijd tegen Sky Italia.

Ajax zat halverwege op rozen en leidde met 0-2 in Bergamo, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag gaf die voorsprong in het eerste kwartier na rust al uit handen. Duván Zapata scoorde in een tijdsbestek van zes minuten twee keer en bezorgde Atalanta een zwaarbevochten punt in het lege Gewiss Stadium.

"We hebben nooit eerder tegen Ajax gespeeld, dus dit was een belangrijke test voor ons", zei Gasperini. "Ajax speelde net als wij met heel veel risico en dat was soms best wel riskant. Maar ik ben heel tevreden over het uitstekende spel van mijn ploeg. Zelfs bij een nederlaag was ik blij geweest met het optreden van mijn spelers."

Door het gelijkspel tegen Ajax blijft Atalanta op koers voor een plek in de achtste finales. De Italianen hebben nu vier punten uit twee wedstrijden, drie meer dan Ajax en twee minder dan koploper Liverpool. De komende twee speelronden wacht Atalanta twee mogelijk cruciale wedstrijden tegen 'The Reds'.

"We stellen onszelf nu geen doelen, het gaat mij in deze fase om het spel en dat was tegen Ajax erg goed. Maar het is wel duidelijk dat we in de Champions League nog beter moeten omgaan met de ruimtes en zorgvuldiger kunnen zijn met de beslissende pass. Op dat vlak moeten we op het niveau van Ajax komen", aldus Gasperini.

