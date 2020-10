Ajax-trainer Erik ten Hag is vooral teleurgesteld dat zijn ploeg een 0-2-voorsprong verspeelde tegen Atalanta. De Amsterdammers kregen in de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten twee doelpunten tegen en hielden slechts een punt over aan het Champions League-duel in Bergamo: 2-2.

"We hebben ervoor gevochten en gestreden. We komen op 0-2, dan moeten we het in de tweede helft slimmer uitspelen", zei Ten Hag dinsdag na afloop van het duel met Atalanta bij Ajax TV. "We krijgen kansen op 0-3, maar we laten ons daarna weg counteren. Dat is niet echt slim als je met 0-2 voorstaat."

"Ik heb dat de ploeg net wel verweten. Je moet boos zijn dat je met te weinig wegkomt als je hier met 0-2 voorstaat", vervolgde de coach, die vooral teleurgesteld was dat zijn ploeg in de tweede helft niet bij het oorspronkelijke plan bleef. "We moeten ons spel spelen. Dat betekent langer balbezit houden, van kant naar kant spelen en meer mensen achter de bal houden. Dat deden we niet."

Voor Ajax resteert een zware strijd om te kunnen overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers staan op de derde plaats in groep D en hebben vijf punten minder dan koploper Liverpool, dat vorige week met 0-1 te sterk was in de Johan Cruijff ArenA. Nummer twee Atalanta staat op vier punten.

"We hebben uit twee wedstrijden één punt gehaald, maar we hadden er meer moeten hebben. We hadden onszelf meer moeten belonen", aldus Ten Hag. "We zitten nog in de race, maar tegen Midtjylland moet er gewonnen worden. Twee keer? Laten we eerst maar beginnen met één keer."

Ajax gaat volgende dinsdag op bezoek bij FC Midtjylland, dat afgelopen seizoen de Deense landstitel veroverde. De hekkensluiter in groep D verloor eerder met 0-4 van Atalanta en dinsdag met 2-0 van Liverpool.