Ajax heeft dinsdagavond een punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Atalanta. De ploeg van coach Erik ten Hag gaf een 0-2-voorsprong weg in Bergamo en speelde met 2-2 gelijk.

Dusan Tadic opende de score na een klein half uur uit een strafschop voor Ajax. In de slotfase van de eerste helft verdubbelde Lassina Traoré de voorsprong.

Na rust kwam Atalanta binnen een kwartier op gelijke hoogte via twee doelpunten van Duván Zapata. Beide ploegen waren nog dicht bij de winnende treffer, maar er werd niet meer gescoord in Bergamo.

Door het gelijkspel staat Ajax met één punt uit twee duels derde in groep D en is Atalanta met vier punten de nummer twee. Liverpool, dat vorige week met 0-1 won bij Ajax, gaat met zes punten aan kop. 'The Reds' versloegen dinsdag op Anfield het Deense FC Midtjylland met 2-0 dankzij goals van Diogo Jota en Mohamed Salah (penalty)

Volgende week dinsdag staat de derde groepswedstrijd voor Ajax op het programma in de Champions League. Dan gaan de Amsterdammers op bezoek bij FC Midtjylland.

Ajax begon met Traoré in de spits en Antony en David Neres op de flanken, terwijl Tadic als nummer tien speelde. Bij Atalanta had Hans Hateboer een basisplaats, bleef Sam Lammers op de bank en ontbrak Marten de Roon vanwege een liesblessure.

Tadic opent score voor Ajax uit strafschop

In een levendige openingsfase in Bergamo golfde het spel op en neer, al creëerde Ajax de beste kansen. Zo ging een inzet van Traoré naast en zeilde een afstandsschot van Noussair Mazraoui over het vijandige doel.

Atalanta werd vervolgens iets gevaarlijker en was een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Een afstandsschot van Alejandro Gómez belandde in de handen van Ajax-doelman André Onana en een schuiver van Zapata ging net naast. Aan de andere kant zag Antony een uithaal van 20 meter gekeerd worden door doelman Marco Sportiello.

In de 29e minuut kreeg Ajax de uitgelezen kans om de score te openen. De bal ging op de stip nadat Traoré werd geraakt door een hooggeheven been van Robin Gosens. Tadic benutte de strafschop en maakte zijn eerste Champions League-goal sinds hij op 5 maart 2019 scoorde in de gewonnen kwartfinale tegen Real Madrid (1-4).

Atalanta wist in het vervolg van de eerste helft geen gevaar te stichten, maar Ajax kwam nog wel tot scoren. Traoré tikt in de 38e minuut een voorzet van Neres in twee instanties langs Sportiello, waardoor de bezoekers met een 0-2-voorsprong de rust ingingen.

Zapata brengt Atalanta binnen kwartier langszij

Atalanta kwam goed uit de kleedkamers en maakte al snel de aansluitingstreffer. Onana keerde nog een vrije trap van Josip Ilicic, maar werd in de 54e minuut wel gepasseerd door Zapata. De Colombiaan kopte raak uit een voorzet van Gómez. Tussendoor stuitte Perr Schuurs na een prachtige actie door de Italiaanse defensie op Sportiello.

Nog binnen het eerste kwartier na rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Zapata kon vrij doorlopen na een pass van Pasalic en knalde de bal keihard in de linkerbovenhoek. Even later was Pasalic zelf dicht bij de 3-2, maar de Kroaat schoot recht op Onana.

Ajax had het een tijdje lastig met Atalanta, maar richtte zich een kwartier voor tijd weer op. Met Quincy Promes in de plaats van Neres ging de ploeg van Ten Hag op jacht naar de 2-3. Antony was daar tweemaal dichtbij, maar Sportiello keerde beide schoten.

Ook Atalanta stichtte via Ruslan Malinovsky nog een aantal keren gevaar in de slotfase, maar er werd niet meer gescoord in het Gewiss Stadium. Wel viel Antony in de extra tijd nog geblesseerd uit.

