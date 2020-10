Real Madrid is er dinsdag ook niet in geslaagd de tweede groepswedstrijd in de Champions League te winnen. De Spaanse grootmacht voorkwam bij Borussia Mönchengladbach in de slotfase een nederlaag, maar won niet: 2-2. Titelverdediger Bayern München boekte een moeizame overwinning bij Lokomotiv Moskou.

Real, dat zaterdag in de Clásico nog met 1-3 te sterk was voor het FC Barcelona van de Nederlandse coach Ronald Koeman, trad met de sterkste elf spelers aan in Duitsland, maar kon het klassenverschil in de eerste helft niet uitdrukken in de score.

Hoewel Real in de eerste helft domineerde, was het Borussia Mönchengladbach dat uit de eerste de beste kans op voorsprong kwam. Marcus Thuram promoveerde bij de tweede paal een fraaie voorzet Alassane Pléa tot doelpunt.

Na rust leek Real de schade te herstellen, maar Marco Asensio trof de paal en Vinícius Júnior schoot van dichtbij naast het doel van keeper Martin Sommer. Niet veel later kreeg Real de rekening voor de gemiste kansen gepresenteerd met de 0-2 van opnieuw Thuram. De spits scoorde in de rebound nadat Real-doelman Thibaut Courtois een afstandsschot van Pléa niet onder controle kreeg.

Pas in de slotfase stelde Real orde op zaken. Karim Benzema scoorde drie minuten voor tijd de 1-2, waarna Real in de derde minuut van de blessuretijd langszij kwam. Sergio Ramos verlengde een voorzet van Luka Modric met het hoofd en bood Casemiro van dichtbij een niet te missen kans: 2-2.

Na de eerdere nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (2-3) is Real na twee duels nog zonder zege in groep B, waarin Shakhtar Donetsk met vier punten de leiding heeft. De club uit Oekraïne kwam eerder op dinsdag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Internazionale. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter.

Leon Goretzka ontvangt de felicitaties na zijn treffer voor Bayern München tegen Lokomotiv Moskou. (Foto: Pro Shots)

Bayern boekt moeizame zege bij Lokomotiv

Bayern München boekte een moeizame overwinning op bezoek bij Lokomotiv Moskou: 1-2. Leon Goretzka opende na een klein kwartier de score voor de Duitsers. De middenvelder kopte raak uit een voorzet van Benjamin Pavard. Even later was Kingsley Coman dicht bij de 0-2, maar zijn inzet belandde op de paal.

Twintig minuten voor tijd kwamen de Russen op gelijke hoogte dankzij een treffer van Anton Miranchuk, die een voorzet van Zé Luis binnenwerkte: 1-1. Het duurde negen minuten totdat Bayern opnieuw de leiding nam. Joshua Kimmich vond het doel met een prachtig afstandsschot en bezorgde de Duitsers daarmee de winst.

In dezelfde groep boekte Atlético Madrid een zwaarbevochten zege op Red Bull Salzburg: 3-2. Marcos Llorente en João Félix maakten de eerste twee treffers voor Atlético en Dominik Szoboszlai en Mergim Berisha scoorden voor de Oostenrijkers. Félix was in de blessuretijd de gevierde man met de 3-2.

Titelverdediger Bayern gaat met zes punten aan kop in groep A en Atlético, dat vorig seizoen in de kwartfinales strandde, is met drie punten de nummer twee. Red Bull Salzburg is met één punt de hekkensluiter.

Ferrán Torres lacht van oor tot oor na zijn openingstreffer voor Manchester City bij Olympique Marseille. (Foto: Pro Shots)

Manchester City in CL nog wel foutloos

Manchester City blijft nog foutloos in de Champions League. De ploeg van manager Josep Guardiola, die in de Premier League op een teleurstellende dertiende plaats staat, won in groep C met 0-3 bij het Olympique Marseille van bankzitter Kevin Strootman.

Na achttien minuten was het al raak voor de Engelse bezoekers. Ferrán Torres rondde een fraaie voorzet van Kevin De Bruyne af, die de bal zomaar in de voeten geschoven kreeg door een speler van Olympique Marseille.

Na rust liep Manchester City, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, uit naar 0-3. Ilkay Gündogan verdubbelde in de 76e minuut de voorsprong met een intikker, waarna Raheem Sterling 'The Citizens' op aangeven van opnieuw De Bruyne in veilige haven schoot.

FC Porto boekte in dezelfde groep een 2-0-zege op Olympiacos. Fabio Vieira en Sérgio Oliveira waren trefzeker namens de Portugezen. Manchester City leidt met zes punten, terwijl Porto en Olympiacos tweede en derde staan met elk drie punten.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League