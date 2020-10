Bayern München heeft dinsdag in de Champions League een moeizame overwinning geboekt op bezoek bij Lokomotiv Moskou: 1-2. Internazionale kwam tegelijkertijd niet verder dan 0-0 bij Shakhtar Donetsk.

Leon Goretzka opende na een klein kwartier de score voor Bayern tegen Lokomotiv. De middenvelder kopte raak uit een voorzet van Benjamin Pavard. Even later was Kingsley Coman dicht bij de 0-2, maar zijn inzet belandde op de paal.

Twintig minuten voor tijd kwamen de Russen op gelijke hoogte dankzij een treffer van Anton Miranchuk, die een voorzet van Zé Luis binnenwerkte: 1-1. Het duurde negen minuten totdat Bayern opnieuw de leiding nam. Joshua Kimmich vond het doel met een prachtig afstandsschot en bezorgde de Duitsers daarmee de winst.

Bayern gaat met zes punten aan kop in groep A en Lokomotiv is met één punt de nummer twee. Om 21.00 uur gaat Atlético Madrid-Red Bull Salzburg, de andere wedstrijd in deze poule, van start.

Romelu Lukaku schoot namens Inter uit een vrije trap op de lat tegen Shakhtar Donetsk. (Foto: ANP)

Inter niet langs Shakhtar

In Oekraïne was Inter een aantal keren dicht bij een treffer tegen Shakhtar, maar moesten de Italianen zich uiteindelijk tevredenstellen met een punt. Nicolò Barella raakte de lat met een afstandsschot en een vrije trap van Romelu Lukaku spatte via de handen van doelman Anatoliy Trubin ook uiteen op het aluminium.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter, dat de groepsfase van de Champions League ook begon met een gelijkspel. Vorige week speelden de 'Nerazzurri' met 2-2 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach.

Inter staat met twee punten tweede in groep B, waarin Shakhtar met vier punten voorlopig aan kop gaat. Om 21.00 uur begint met Borussia Mönchengladbach-Real Madrid de andere wedstrijd in deze poule.

