Juventus weet nog steeds niet of de ploeg woensdag bij de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona weer over Cristiano Ronaldo kan beschikken. De sterspeler zal in de komende 24 uur negatief moeten testen op het coronavirus om tegen zijn rivaal Lionel Messi te kunnen spelen.

Op 13 oktober werd bekend dat Ronaldo bij de nationale ploeg van Portugal positief was getest op het coronavirus. Sindsdien zit de aanvaller in isolatie en is hij diverse keren getest. Steeds was de uitslag positief.

"Vanavond krijgen we de laatste testuitslag te horen. Laten we hopen op een negatief resultaat", zei Juventus-trainer Andrea Pirlo dinsdag op zijn persconferentie.

Het is nog niet zeker of Ronaldo in de basis staat als hij virusvrij is. "Als hij negatief test, zullen we daarna beslissen wat we doen. Het zal na vijftien dagen inactiviteit niet gemakkelijk zijn om meteen een topwedstrijd te spelen", aldus Pirlo.

De 35-jarige Ronaldo heeft niet meer tegen de 33-jarige Messi gespeeld sinds hij in 2018 Real Madrid heeft verruild voor Juventus. "Messi en Ronaldo zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het voetbal", prees Pirlo de vedettes.

"Ze doen al vijftien jaar lang buitengewone dingen en hoewel ze al wat ouder worden, staan ze nog steeds aan de top. Ik kan alleen maar hopen dat Messi morgen niet zijn beste avond heeft."

Juventus-trainer Andrea Pirlo (in het midden). (Foto: Pro Shots)

Juventus heeft problemen achterin

Pirlo kreeg twee dagen geleden goed nieuws over Weston McKennie: de Amerikaanse verdediger is hersteld van het coronavirus.

"Hij zou kunnen spelen en we hebben hem nodig", zei Pirlo, die niet over de verdedigers Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini en Alex Sandro kan beschikken, terwijl Leonardo Bonucci wegens een blessure nog een vraagteken is. "Morgen zullen we bekijken of hij fit genoeg is."

Ook FC Barcelona-trainer Ronald Koeman mist een aantal vaste krachten. Gerard Piqué is geschorst en Marc-André ter Stegen en Philippe Coutinho ontbreken met blessures.

Juventus-Barcelona begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Bekijk het programma en de stand in de Champions League