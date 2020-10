Ajax zal dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta waarschijnlijk in een andere opstelling aan de aftrap verschijnen dan tegen Liverpool. Trainer Erik ten Hag hoopt hoe dan ook dat zijn ploeg het spelbeeld gaat bepalen in Bergamo.

"De wedstrijd vereist een andere speelwijze van ons dan tegen Liverpool. Atalanta speelt ook anders dan Liverpool en daar moeten we een oplossing voor zoeken. De sleutel is zoals altijd dat we het initiatief moeten pakken", zei Ten Hag maandag op zijn persconferentie in Bergamo.

Ajax begon vorige week tegen Liverpool (0-1-verlies) verrassend met Daley Blind op het middenveld en de Argentijn Lisandro Martínez in het hart van de verdediging. Hoewel Ten Hag een andere speelwijze aankondigt dan in de Johan Cruijff ArenA, sluit hij niet uit dat Blind wederom op het middenveld staat.

De 71-voudig international van Oranje, die samen met Ten Hag de persconferentie deed, heeft zelf geen voorkeur. "Op beide posities worden andere dingen gevraagd. Ik denk dat ik vooral een speler ben die goed kan luisteren naar wat een trainer wil. Voor mij is het niet moeilijk om te switchen van bepaalde posities."

Door de nederlaag tegen Liverpool is de wedstrijd tegen Atalanta van groot belang voor Ajax in de jacht op een plek in de knock-outfase van de Champions League, want bij een nederlaag is een ticket voor de achtste finales ver weg.

371 Samenvatting Ajax-Liverpool (0-1)

'Nederlanders bij Atalanta zijn meegegroeid met resultaten'

Hoewel Ten Hag niet wil doemdenken, is hij wel beducht voor het Nederlands getinte Atalanta. Bij de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini staan met Sam Lammers, Marten de Roon en Hans Hateboer drie Nederlanders onder contract, al kan de geblesseerde De Roon dinsdag niet meedoen.

"We spelen tegen een heel attractieve ploeg. De Nederlanders daar hebben een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt en zijn meegegroeid met de resultaten van Atalanta. Twee van hen hebben zich via Atalanta in het Nederlands elftal gespeeld. Dat zegt veel", aldus een lovende Ten Hag.

"Afgelopen transferperiode hebben ze doorgeselecteerd en nieuwe kracht aan de selectie toegevoegd. Complimenten aan de trainer hoe hij dat heeft vormgegeven."

De wedstrijd tussen Atalanta en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in Bergamo en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. De Italianen wonnen hun eerste groepswedstrijd met 0-4 van het Deense FC Midtjylland.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League