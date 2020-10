Gian Piero Gasperini heeft vanzelfsprekend ook gezien dat Ajax afgelopen weekend een recordzege boekte op VVV-Venlo (0-13), maar de trainer van Atalanta benadrukt dat die uitslag niet veel zegt over het Champions League-duel van dinsdagavond in Bergamo.

"Die 0-13-zege vertelt ons dat Ajax een goede ploeg heeft, dat zagen we vorige week ook tegen Liverpool (0-1-nederlaag, red.)", zei Gasperini maandag op zijn vooruitblikkende persconferentie.

"Ajax kan het zich veroorloven om in sommige competitiewedstrijden wat te experimenteren, dat helpt hen. Maar de Champions League is wel wat anders. Het wordt een moeilijke wedstrijd voor ons morgen, maar we hebben goede hoop dat wij het hen ook moeilijk kunnen maken. We zullen wel goed moeten spelen, want Ajax is in topvorm."

Atalanta kende geen ideale voorbereiding op het tweede groepsduel in de Champions League. De nummer drie van de Serie A van vorig seizoen verloor zaterdag in eigen huis met 1-3 van Sampdoria. Het was de tweede competitienederlaag op rij, nadat de ploeg de jaargang begonnen was met drie ruime zeges.

Volgens Gasperini is het duel met Sampdoria niet te vergelijken met de wedstrijd tegen Ajax. "Sampdoria is een verdedigende ploeg, terwijl Ajax altijd met veel spelers aanvalt. Het wordt meer een open duel."

95 Samenvatting Midtjylland-Atalanta (0-4)

'Deze wedstrijd is niet cruciaal'

Gasperini weet dat zijn ploeg dinsdag een grote stap kan zetten richting de knock-outfase van de Champions League. Atalanta won vorige week met 0-4 van FC Midtjylland en bij een overwinning op Ajax is het verschil met de Amsterdammers al zes punten, met nog vier duels te gaan.

"We hebben met een eerste uitzege een goede basis gelegd, maar we weten ook dat we in een heel moeilijke groep zitten en dat Ajax en Liverpool heel sterke ploegen zijn", aldus de Italiaanse trainer. "De wedstrijd van morgen is belangrijk, maar niet cruciaal."

Een tegenvaller voor Gasperini is dat hij niet kan beschikken over Marten de Roon. De twintigvoudig Oranje-international liep tegen Sampdoria een liesblessure op en is enkele weken uitgeschakeld. "Het is heel vervelend dat Marten niet kan spelen, want hij is heel belangrijk voor ons spel."

Met Hans Hateboer en Sam Lammers heeft Gasperini twee fitte Nederlanders in zijn selectie. "Het wordt voor mij een heel bijzondere wedstrijd", aldus Hateboer, die ook aanschoof bij de persconferentie. "Ik heb al vaak tegen Ajax gespeeld, maar het is toch anders als je dat namens een buitenlandse club doet."

Atalanta-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de ervaren Sloveense scheidsrechter Damir Skomina.

371 Samenvatting Ajax-Liverpool (0-1)

Bekijk het programma en de standen van de Champions League