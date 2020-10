Zinédine Zidane heeft woensdagavond de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de 2-3-nederlaag van Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. De trainer hoopt dat de pijnlijke nederlaag geen gevolgen gaat hebben voor 'El Clásico' van zaterdag.

"We kwamen vandaag op alle fronten tekort. Het belangrijkste was een compleet gebrek aan vertrouwen", zei Zidane op de persconferentie na de wedstrijd in Estadio di Stéfano, het trainingscomplex waar Real Madrid zijn thuiswedstrijden speelt tot de verbouwing van Bernabeú afgerond is.

De thuisploeg keek tegen Shakhtar bij rust tegen een 0-3-achterstand aan. In de tweede helft kwamen de Spanjaarden nog terug tot 2-3, waarna de gelijkmaker van Federico Valverde na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel.

De nederlaag was extra pijnlijk omdat Shakhtar wegens een groot aantal besmettingen met het coronavirus met een verzwakt team aantrad. De Oekraïense kampioen miste dertien man en speelde met liefst acht spelers van 22 jaar of jonger.

109 Samenvatting Real Madrid-Shakhtar Donetsk (2-3)

'De ene dag is grijs en de volgende dag schijnt de zon'

Bij Real begonnen vaste krachten als Karim Benzema en Toni Kroos op de bank met oog op 'El Clásico', terwijl aanvoerder Sergio Ramos met een knieblessure op de tribune zat.

"Ik maak de keuzes, dus het is helemaal mijn verantwoordelijkheid", zei Zidane. "Het was een hele slechte avond voor ons en ik zal een oplossing moeten bedenken."

De dertienvoudig Champions League-winnaar leed afgelopen weekend in La Liga ook al een verrassende 0-1-nederlaag tegen promovendus Cadiz. Daardoor begint Real met weinig vertrouwen aan 'El Clásico' van zaterdag in Camp Nou.

"Ik heb nu niet veel over die wedstrijd te zeggen", zei Zidane. "We zullen zorgen dat we er zaterdag klaar voor zijn. In het voetbal kan de ene dag alles grijs zijn en kan de volgende dag de zon weer schijnen. Soms heb je moeilijke momenten en dat was vandaag het geval."

Barcelona-Real Madrid begint zaterdag om 16.00 uur. Het wordt de eerste 'Clásico' voor Ronald Koeman als trainer bij de Catalanen.

