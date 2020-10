Atalanta-coach Gian Piero Gasperini is zeer tevreden met de start van zijn ploeg in de Champions League. In de groep van Ajax begonnen de Italianen met een overtuigende 0-4-overwinning op FC Midtjylland.

"We hebben ons scorende vermogen getoond. We spelen tegen alleen maar goede ploegen, dus het was extra belangrijk om goed te beginnen", zei Gasperini na afloop van de wedstrijd in Denemarken.

"Nu volgen er thuiswedstrijden tegen Ajax en Liverpool en hebben we alle kans om de groepsfase door te komen. Deze drie punten tegen Midtjylland zijn essentieel."

Hans Hateboer en Marten de Roon hadden een basisplaats bij Atalanta, dat bij rust al met 0-3 leidde door doelpunten van Duván Zapata, Alejandro Gómez en Luis Muriel. Diep in de tweede helft bepaalde Aleksey Miranchuk de eindstand.

Volgens Gasperini was de overwinning op Midtjylland geen formaliteit. "Het was niet makkelijk, maar we hebben het onszelf steeds makkelijker gemaakt. De andere teams in de groep zullen het hier lastig hebben."

Atalanta, dat de laatste jaren verrassend goed presteert, speelt volgende week dinsdag thuis tegen Ajax. FC Midtjylland gaat tegelijkertijd op bezoek bij Liverpool in groep D.

