Jürgen Klopp is overwegend tevreden met de 0-1-overwinning van Liverpool op Ajax. De manager zag dat zijn ploeg het woensdag niet makkelijk had met de tegenstander én het veld in de Johan Cruijff ArenA.

"Ons spel was goed genoeg om te winnen. Beide teams konden beter, het spel zag er van beide kanten soms een beetje wild uit", concludeerde de 53-jarige Klopp na afloop van de wedstrijd.

"Het was een lastig en zwaar veld, een beetje modderig ook. Beide ploegen leken er al snel doorheen te zitten. Drie dagen geleden zag het veld er nog totaal anders uit en gisteren tijdens de training ook."

De enige treffer viel in de eerste helft en kwam op naam van Nicolás Tagliafico, die de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Namens Ajax kregen onder anderen Quincy Promes, Dusan Tadic en Davy Klaassen goede kansen.

"Al met al ben ik tevreden", aldus Klopp. "Het was niet onze beste wedstrijd, maar op dit soort momenten gaat het om het resultaat. Mijn spelers hebben ongelooflijke strijd geleverd, dat heeft enorm geholpen."

Volgende week staat al de volgende Champions League-speelronde op het programma, waarin Ajax op bezoek gaat bij Atalanta en Liverpool het thuis opneemt tegen FC Midtjylland.

