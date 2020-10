Bayern München is uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Champions League begonnen. De titelverdediger boekte woensdag in zijn eerste groepswedstrijd een klinkende overwinning op Atlético Madrid: 4-0. Manchester City won na een inhaalrace van FC Porto.

Bayern kwam furieus uit de startblokken en stond al na 28 minuten spelen op voorsprong tegen Atlético, dat vorig seizoen in de kwartfinales van het miljoenenbal werd uitgeschakeld door RB Leipzig. Joshua Kimmich bediende Kingsley Coman met een afgemeten lange pass, waarna de Fransman de bal in de verre hoek mikte.

Nog voor rust werd het 2-0 voor de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick. Opnieuw had Coman een aandeel in de treffer. De linksbuiten vond al vallend de vrijstaande Leon Goretzka, die met zijn rechter kiezelhard uithaalde.

Atlético dacht vlak na rust de aansluitingstreffer op het scorebord te zetten, maar het doelpunt van João Félix werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna liep Bayern uit naar 4-0. Corentin Tolisso vond met een droge knal de kruising, waarna Coman na een lange dribbel zijn tweede van de avond maakte.

Bayern München legde in augustus voor de zesde keer in de clubhistorie beslag op de Champions League/Europacup I. De club uit München, die ook de Duitse landstitel, de DFB-Pokal en later ook de Europese Super Cup en de Duitse supercup won, was in de finale met 0-1 te sterk voor Paris Saint-Germain.

In de groep van Bayern München deelden Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou in Oostenrijk de punten: 2-2. Dominik Szoboszlai en Zlatko Junuzovic scoorden met afstandsschoten namens de thuisploeg, terwijl Éder en Vitali Lisakovich met het hoofd trefzeker waren voor de Russen.

Ilkay Gündogan is het middelpunt van de feestvreugde bij Manchester City na zijn doelpunt tegen FC Porto. (Foto: Pro Shots)

Manchester City wint na inhaalrace van FC Porto

Manchester City boekte in groep C een zwaarbevochten overwinning op FC Porto. De ploeg van manager Josep Guardiola, die in de Premier League nog teleurstellend presteert met zeven punten uit vier duels, boog bij afwezigheid van Oranje-international Nathan Aké een achterstand om in een overwinning: 3-1.

FC Porto kwam in Manchester na een kwartier brutaal op voorsprong via Luis Díaz, die zijn fraaie solo langs drie verdedigers van Manchester City bekroonde met een schot in de verre hoek. Sergio Agüero maakte zeven minuten later gelijk uit een strafschop. Raheem Sterling werd in het zestienmetergebied hard onderuitgehaald, waarna Agüero niet faalde vanaf 11 meter.

Ilkay Gündogan voltooide de inhaalrace van Manchester City na rust met een rake vrije trap vanaf 18 meter. Ferrán Torres maakte in het slotkwartier aan alle onzekerheid een einde met een gekruld schot in de kruising.

In dezelfde groep was Olympiacos door een doelpunt in de blessuretijd met 1-0 te sterk voor Olympique Marseille. Koka kopte een voorzet van voormalig Frans international Mathieu Valbuena simpel tegen de touwen. Bij Olympique Marseille viel Kevin Strootman vijf minuten voor tijd in.

