Ajax is het Champions League-avontuur woensdag begonnen met een ongelukkige nederlaag tegen Liverpool. De Amsterdammers misten de nodige kansen en verloren in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico.

Ongehinderd werkte Tagliafico in de 35e minuut een voorzet knullig in eigen doel, nadat Quincy Promes net een riante mogelijkheid had gemist voor Ajax. Dusan Tadic zag een inzet van de lijn gehaald worden en Davy Klaassen raakte de paal, waardoor het 0-1 bleef.

De andere wedstrijd in groep D werd door Atalanta met 0-4 gewonnen bij FC Midtjylland. Duván Zapata, Alejandro Gómez, Luis Muriel en Aleksey Miranchuk scoorden voor de Italiaanse club, die volgende week in Bergamo de volgende tegenstander is van Ajax.

Ajax heeft dinsdag uit tegen Atalanta een resultaat nodig om een flinke achterstand in de strijd om overwintering in het miljoenenbal te voorkomen. Eerst gaat de Amsterdamse club zaterdag nog op bezoek bij VVV-Venlo in de Eredivisie.

68 Liverpool op 0-1 tegen Ajax door eigen goal Tagliafico

Kudus valt geblesseerd uit

Ten Hag kwam woensdagavond in de ArenA tegen Liverpool met een verrassende opstelling. Hij koos voor 4-4-2 met David Neres en Dusan Tadic als spitsen en Mohammed Kudus als een van de middenvelders die kon aansluiten, maar binnen tien minuten moest het plan gewijzigd worden. Kudus raakte geblesseerd aan zijn knie en werd vervangen door Promes.

Los van de blessure van de jonge Ghanees begon Ajax aardig tegen de Champions League-winnaar van 2019. De eerste kansen waren dan ook voor de thuisploeg met een kopbal van Lisandro Martínez, die centraal in de defensie speelde, en een schuiver naast van Ryan Gravenberch.

Na ruim een half uur was er zelfs een enorme kans voor Ajax. Op aangeven van Neres kon Promes de bal van dichtbij langs Liverpool-keeper Adrián schieten, maar zijn zwakke inzet ging recht op de doelman af. Prompt was het kort daarna wel raak aan de andere kant. Tagliafico kon een voorzet van Sadio Mané gewoon wegschieten, maar raakte de bal compleet verkeerd met een eigen doelpunt tot gevolg (0-1).

Het zat ook niet mee voor Ajax in een amusante eerste helft, waarin de Amsterdamse defensie de handen vol had aan de snelle aanvallers van Liverpool. Perr Schuurs tikte de bal op slag van rust eveneens bijna in eigen doel, maar de ploeg van Ten Hag kreeg ook nog een enorme kans. Oog in oog met Adrián koos Tadic voor een lobje dat door de meegelopen Fabinho een paar centimeter voor de doellijn werd weggewerkt.

40 Paal staat gelijkmaker Ajax in de weg tegen Liverpool

Klaassen schiet hard op de paal

Zo was het door de gemiste kansen en de achterstand een frustrerende eerste helft voor Ajax en amper een minuut na rust ging de bal er weer net niet in. Klaassen haalde vanaf de rand van het strafschopgebied snoeihard uit en Adrián was kansloos, maar via de binnenkant van de paal vloog de bal terug het veld in.

Het was niet dat Liverpool helemaal geen mogelijkheden creëerde. Roberto Firmino kopte voorlangs uit een corner, maar daarna was er toch weer een goede kans voor Ajax. Het schot van Promes ging ditmaal wel met vaart naar de hoek, maar Adrián had een antwoord.

Ondertussen leek Liverpool al rekening te houden met het drukke speelschema. Met een driedubbele wissel ging de befaamde aanval met Mohamed Salah, Roberto Firmino en Mané in één keer naar de kant. Een van de vervangers, Takumi Minamino, testte André Onana met een hard schot in de korte hoek.

Naarmate de tijd wegtikte, leken de krachten weg te vloeien bij Ajax, terwijl Liverpool steeds frisser begon te ogen. De Amsterdammers ontsnapten dertien minuten voor tijd, toen Andrew Robertson verzuimde een voorzet binnen te glijden.

Met spitsen Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré als invaller voor Schuurs en Daley Blind mikte Ten Hag nog wel op een slotoffensief. Dat leek niets op te leveren, maar diep in blessuretijd kwam er zowaar nog een kans voor de moegestreden thuisploeg. Terwijl Adrián op het verkeerde been stond, schoot invaller Jurgen Ekkelenkamp over, waardoor het 0-1 bleef en Ajax slecht begon aan het nieuwe Europese avontuur.

