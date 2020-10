Real Madrid is de Champions League woensdagavond begonnen met een nederlaag. De ploeg van coach Zinédine Zidane ging op eigen veld verrassend met 2-3 onderuit tegen Shakhtar Donetsk.

Met het oog op El Clásico van zaterdag op bezoek bij FC Barcelona startte Real met een B-ploeg aan de wedstrijd in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Zo begonnen onder anderen Karim Benzema, Toni Kroos en Isco op de bank.

Ook Shakhtar moest improviseren met de opstelling, want bij de Oekraïners waren zeven spelers geveld door COVID-19. Desondanks leidden de bezoekers bij rust met 0-3.

Na een klein half uur opende Tetê de score met een schuiver in de linkerhoek, vier minuten later verdubbelde Raphaël Varane de marge met een eigen doelpunt en kort voor rust maakte Manor Solomon de derde treffer na een fraai hakje van Tetê.

In de tweede helft bracht Luka Modric Real al snel terug in de wedstrijd. De Kroaat vond het doel met een schitterend afstandsschot in de kruising. Even later zorgde Vinícius Júnior met voor de aansluitingstreffer en in blessuretijd leek 'De Koninklijke' nog een punt te pakken, maar de goal van Federico Valverde werd afgekeurd wegens buitenspel.

Om 21.00 uur is met Internazionale-Borussia Mönchengladbach de andere wedstrijd in groep B van start gegaan.

Vreugde bij Tetê na zijn openingstreffer voor Shakhtar Donetsk. (Foto: Pro Shots)

Red Bull en Lokomotiv spelen gelijk

In groep A speelden Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou in Oostenrijk met 2-2 gelijk. Dominik Szoboszlai en Zlatko Junuzovic scoorden met afstandsschoten namens de thuisploeg, terwijl Éder en Vitali Lisakovich met het hoofd trefzeker waren voor de Russen.

Om 21.00 uur is met Bayern München-Atlético Madrid de andere wedstrijd in deze poule begonnen.

