Trainer Thomas Tuchel was dinsdagavond negatief verrast door het spel van Paris Saint-Germain tegen Manchester United in de groepsfase van de Champions League. De Parijzenaars verloren in het eigen Parc des Princes met 1-2 van 'The Red Devils'.

"Ons spel was teleurstellend. We hadden geen intensiteit, waren niet agressief genoeg, we wonnen geen ballen en oefenden geen druk uit op United. Ik heb geen idee hoe dat komt. Het was een beetje raar om naar te kijken", zei Tuchel op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Ondanks het tegenvallende optreden stevende PSG lange tijd op een punt af tegen United, want in de slotfase stond het nog 1-1 door goals van Bruno Fernandes (penalty) en Anthony Martial (eigen doelpunt). Marcus Rashford tekende in de 87e minuut voor de winnende treffer met een hard en laag schot in de verre hoek.

Tuchel voelde voor de wedstrijd al aan dat er iets aan de hand was met zijn ploeg. "De sfeer in de kleedkamer was heel kalm, maar misschien was het wel té stil en rustig. Het voelde apart aan, want normaal gesproken wordt er op een hoog volume veel muziek afgespeeld. Dat was dit keer niet het geval. Het was heel erg rustig."

Door de nipte nederlaag kan PSG zich niet nog veel meer misstappen veroorloven in de sterk bezette groep H, waar ook RB Leipzig en Istanbul Basaksehir deel van uitmaken. Leipzig won dinsdag met 2-0 van de Turkse topclub en gaat met United aan de leiding.

"Een gelijkspel tegen United was veel beter geweest met het oog op de andere groepswedstrijden", baalde Tuchel. "Iedereen weet dat we in een heel zware poule zitten, maar nu wordt het alleen nog maar moeilijker."

373 Samenvatting Paris Saint-Germain-Manchester United (1-2)

