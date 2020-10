Ronald Koeman kijkt met grote tevredenheid terug op zijn eerste Champions League-wedstrijd als trainer van FC Barcelona. De Catalanen hadden dinsdagavond in Camp Nou geen kind aan het Hongaarse Ferencváros (5-1).

"Vooral in de eerste 25 minuten van de tweede helft heeft iedereen een geweldig Barcelona gezien", zei een trotse Koeman op zijn persconferentie. "We speelden goed voetbal en creëerden veel kansen. De manier waarop we met tien man speelden, is ook bewonderenswaardig te noemen."

FC Barcelona leidde bij rust al met 2-0 door treffers van Lionel Messi en het zeventienjarige toptalent Ansu Fati - Frenkie de Jong gaf een fraaie assist bij de tweede goal - en Philippe Coutinho vergrootte de marge vlak na rust naar drie.

Na de rode kaart voor Gerard Piqué, die een doorgebroken speler vasthield in het strafschopgebied, en de benutte penalty van Ihor Kharatin leek het nog even spannend te worden. Dat werd het uiteindelijk niet meer, want in de laatste tien minuten stelden de zeventienjarige Pedri en Ousmane Dembélé de zege veilig.

138 Samenvatting FC Barcelona-Ferencváros (5-1)

Koeman begrijpt niks van rode kaart

Koeman kreeg in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ferencváros nog kritische vragen over het gebrek aan scorend vermogen van Messi en zijn gehele voorhoede, maar de doelpunten kwamen dinsdagavond allemaal van aanvallend ingestelde spelers.

"Als er nog enige twijfel bestond over de aanvallers van Barcelona, dan hebben we tegen Ferencváros wel aangetoond dat het gewoon goede spelers zijn", zei de Nederlandse coach. "Ook Messi speelde geweldig en was weer belangrijk. Deze goede start in de Champions League geeft vertrouwen."

Enige tegenvaller voor Koeman is dat hij het in de volgende Champions League-wedstrijd zonder de geschorste Piqué moet stellen. "Dit is niet best voor ons. Ik vond de rode kaart te zwaar gestraft en ik begrijp er ook niks van, maar we moeten het accepteren."

FC Barcelona, dat zaterdag in La Liga thuis tegen Real Madrid speelt in El Clásico, wacht in de volgende Champions League-ontmoeting een uitwedstrijd tegen Juventus. Dynamo Kiev is de andere ploeg in groep G.

39 Fraaie assist Frenkie de Jong helpt Barcelona aan zege in CL

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League