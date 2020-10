Manchester United is aan het Champions League-seizoen begonnen met een verrassende uitzege op Paris Saint-Germain. Met Donny van de Beek als invaller werd dinsdag met 1-2 gewonnen van de verliezend finalist van afgelopen seizoen. Tonny Vilhena was met een assist belangrijk voor FC Krasnodar.

Het winnende doelpunt werd drie minuten voor tijd gemaakt door Marcus Rashford. Hij schoof de bal op aangeven van Paul Pogba in de verre hoek. Van de Beek kwam pas een minuut na de 1-2 in het veld.

Manchester United kwam halverwege de eerste helft voor het eerst op voorsprong. Bruno Fernandes zag zijn penalty in eerste instantie gekeerd worden door Keylor Navas, maar had het geluk dat de doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen. In de herkansing schoot de Portugees alsnog raak.

Anthony Martial zorgde tien minuten na rust onbedoeld voor de gelijkmaker. De aanvaller probeerde een corner van Neymar weg te werken, maar kopte de bal in het dak van zijn eigen doel.

PSG ging op zoek naar de winnende, maar vond telkens David de Gea op zijn weg. Uiteindelijk was het Rashford die United, twee seizoenen geleden al te sterk voor PSG in de achtste finales, de winst bezorgde in Parijs.

RB Leipzig was in de andere wedstrijd in groep H met 2-0 te sterk voor Istanbul Basaksehir. De hoofdrol was voor oud-PSV'er Angeliño, die tussen de vijftiende en twintigste minuut beide doelpunten maakte. De 1-0, waarbij hij verdediger Martin Skrtel op onnavolgbare wijze het bos instuurde, was het hoogtepunt van de wedstrijd.

Justin Kluivert maakte zijn Champions League-debuut voor Leipzig. De van AS Roma gehuurde aanvaller viel twintig minuten voor tijd in.

Krasnodar pakt punt dankzij assist Vilhena

In groep E staan alle clubs na de eerste speelronde op één punt. Chelsea-Sevilla eindigde doelpuntloos, Stade Rennes en FC Krasnodar sloten af op 1-1.

Luuk de Jong stond in de basis bij Europa League-winnaar Sevilla, maar kwam niet tot scoren op Stamford Bridge. Hakim Ziyech mocht bij Chelsea na een uur spelen invallen.

Krasnodar kwam met basisspeler Vilhena in de 56e minuut op achterstand in Frankrijk door een benutte penalty van Serhou Guirassy. Drie minuten later bezorgde de Nederlander de bal bij Cristian Ramírez, die met een schitterend afstandsschot de keeper verschalkte.

