Georginio Wijnaldum zit flink in zijn maag met de zware knieblessure van landgenoot Virgil van Dijk. Volgens de middenvelder is iedereen bij Liverpool aangedaan door de lange absentie van de aanvoerder van Oranje.

Van Dijk liep zijn blessure zaterdag op door een onbezonnen tackle van Everton-keeper Jordan Pickford, die daar niet voor werd gestraft. Er wordt sindsdien veel gesproken over het incident.

"We zijn er kapot van. Iedereen heeft er slecht van geslapen. Het is moeilijk te accepteren", zei Wijnaldum dinsdag bij het persmoment in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag.

"Virgil is een belangrijke speler voor ons. Dat heeft hij vanaf het begin laten zien. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij is een echte leider."

Volgens Wijnaldum is er ook woede over de actie van Pickford. "Het was echt een domme tackle. Hij wilde Virgil vast niet blesseren, maar het maakte hem ook niet uit wat de gevolgen zouden zijn."

'Ajax is voetballend heel sterk'

Als oud-speler van PSV en Feyenoord keert de 29-jarige Wijnaldum woensdag voor het eerst in competitieverband terug in de Johan Cruijff ArenA sinds hij de Eredivisie in 2015 heeft verlaten.

Hij verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Ajax. "Ik ken de ploeg goed, ze zijn voetballend heel sterk. In de Champions League is alles mogelijk. We weten wat we kunnen verwachten", zegt hij.

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij FC Midtjylland-Atalanta, het andere affiche in groep D van de Champions League.

