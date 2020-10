FC Barcelona is dinsdag met een 5-1-zege op Ferencváros aan het Champions League-seizoen begonnen, waarbij Lionel Messi een mijlpaal bereikte en Frenkie de Jong een fraaie assist gaf. Eerder op de avond speelde Ruud Vormer een belangrijke rol bij het winnende doelpunt van Club Brugge tegen FC Zenit (1-2).

Nadat Barcelona in een leeg Camp Nou een paar keer goed was weggekomen tegen Ferencváros, zag trainer Ronald Koeman hoe Messi de score opende uit een penalty. De sterspeler heeft nu in zestien verschillende Champions League-seizoenen gescoord en is samen met Ryan Giggs recordhouder.

Nog voor rust werd het 2-0, toen Ansu Fati wat gelukkig raak schoot na een fraai boogballetje van De Jong. In de tweede helft maakte Philippe Coutinho er na een mooie aanval via Messi en Fati 3-0 van.

Een smetje op de overwinning was een rode kaart voor Gerard Piqué, die zich vergreep aan een doorgebroken speler. De toegekende penalty werd benut door Ihor Kharatin, maar Barcelona-invallers Pedri en Ousmane Dembélé zorgden alsnog voor een grote uitslag.

Zaterdag wacht Koeman een grote test met Barcelona, wanneer aartsrivaal Real Madrid op bezoek komt in Camp Nou. Vier dagen later volgt een uitduel met Juventus in de Champions League.

Dynamo Kiev-Juventus, de andere wedstrijd in groep F, eindigde eerder op de avond in 0-2 door twee treffers van Álvaro Morata. Bij Juventus ontbrak Cristiano Ronaldo - hij is besmet met het coronavirus - en Matthijs de Ligt, die herstelt van een schouderblessure.

Belangrijke assist Vormer

In groep H nam Club Brugge na rust de leiding bij FC Zenit door een treffer van Emmanuel Dennis. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen toen Dejan Lovren via de paal en Brugge-keeper Ethan Horvath raak schoot.

In de 93e minuut gingen de Belgen alsnog met de overwinning aan de haal, toen aanvoerder Vormer de bal aflegde op Charles De Ketelaere, die van dichtbij scoorde. De van Ajax overgekomen Noa Lang viel in de slotfase in bij Club Brugge.

Later op de avond was Lazio in eigen huis met 3-1 te sterk voor Borussia Dortmund. Bij rust was het al 2-0 door Ciro Immobile en Dortmund-keeper Marwin Hitz, die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg.

In de tweede helft maakte Erling Haaland de aansluitingstreffer (zijn elfde doelpunt in negen Champions League-wedstrijden), maar werd de uitslag bepaald door Lazio-aanvaller Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Club Brugge boekte een knappe zege op FC Zenit. (Foto: ANP)

