Jürgen Klopp baalt er flink van dat in de media nog steeds over de blessure van Virgil van Dijk gesproken wordt. De Liverpool-manager vindt dat de discussie afleidt van de voorbereiding op het Champions League-duel met Ajax van woensdag.

"Ik ben hier om over een Champions League-wedstrijd te praten, maar jullie blijven er maar vragen over stellen. Nu blijven mensen ook over ons oordelen, terwijl wij niets fout hebben gedaan", zei een wat geïrriteerde Klopp dinsdag bij een persmoment.

"Dat geeft geen fijn gevoel. Op een gegeven moment moet het klaar zijn. We kunnen er niets meer aan veranderen. Er is iets gebeurd dat niet thuishoort op een voetbalveld, maar het was niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn."

Van Dijk liep zaterdag een zware knieblessure op door een onbezonnen tackle van Everton-keeper Jordan Pickford, die daar niet voor werd gestraft. Het gaat sindsdien veel over het incident.

Klopp is er klaar mee en wil zich richten op Ajax. Hij verwacht dat Liverpool het moeilijk krijgt. "Ajax stond twee jaar geleden nog in de halve finales. Ze zijn wat spelers kwijtgeraakt, maar hebben opnieuw een topploeg."

Liverpool zonder Matip en Thiago

Liverpool is naar Amsterdam gekomen zonder Joël Matip. Klopp wil met het oog op het drukke programma geen risico nemen met de beoogde vervanger van Van Dijk.

Ook Thiago Alcántara, onlangs overgekomen van Bayern München, ontbreekt. De Spaanse middenvelder raakte afgelopen weekend geblesseerd in de derby tegen Everton. "Ik weet nog niet hoe lang hij niet inzetbaar zal zijn", zegt Klopp. "Maar ook zonder hem hebben we goede wedstrijden gespeeld."

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij FC Midtjylland-Atalanta, het andere affiche in groep D.

