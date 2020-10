Erik ten Hag heeft er vertrouwen in dat hij woensdag een goed resultaat kan neerzetten met Ajax tegen Liverpool bij de start van het Champions League-seizoen. De coach ziet kansen tegen de Engelse grootmacht.

"Ik vind Liverpool de beste ploeg van de wereld. Ook al hebben ze nu wat tegenvallers met blessures, zij kunnen dat opvangen. Al laat de nederlaag tegen Aston Villa (7-2, red.) zien dat ze niet onfeilbaar zijn", zei Ten Hag dinsdag bij zijn persmoment.

"Ik wil tegen Liverpool in ieder geval een moedig Ajax zien. Een ploeg die speelt met zelfvertrouwen en die de principes die we met elkaar hebben afgesproken kan omzetten in het veld."

In hoeverre de spelers van Ajax op elkaar ingespeeld zijn, durfde Ten Hag niet te zeggen. "We hebben in de afgelopen maanden onze speelprincipes in de ploeg gekregen. Of we daarmee qua niveau ook op de plek zijn waar we willen zijn? Dat is hypothetisch. Dat weet je nooit."

'Verwacht geen ander Liverpool zonder Van Dijk'

Ten Hag kan woensdag niet beschikken over Antony en Jurriën Timber, terwijl Liverpool met Virgil van Dijk een belangrijke speler moet missen. De Ajax-coach ziet dat echter niet per se als een voordeel.

"Ik verwacht geen ander Liverpool zonder Van Dijk. Hun spelprincipes zijn er zo ingehamerd dat het niet uitmaakt of poppetje A of poppetje B er staat. Het verandert mijn strijdplan verder niet, misschien alleen op detail", zei hij.

"De vorm van de dag zal belangrijk zijn. We weten dat de fans bij ons zullen zijn. Misschien niet in het stadion, maar wel achter de televisie. Een groot gedeelte van Nederland zal op de bank naar ons kijken."

Ajax-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. Om dezelfde tijd is de aftrap bij FC Midtjylland-Atalanta, de andere wedstrijd in groep D.

