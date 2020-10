Jürgen Klopp vindt het mooi dat hij het woensdag met Liverpool tegen Ajax op kan nemen in de Champions League. De Duitse trainer trof de Amsterdammers in 2012 al twee keer in het miljoenenbal met Borussia Dortmund en bewaart daar warme herinneringen aan.

"De wedstrijden tegen Ajax behoren tot de hoogtepunten uit mijn periode als trainer van Borussia Dortmund. Dat is puur persoonlijk. Ik dacht toen al: je wil tegen dit jonge en attractieve elftal spelen", zegt Klopp op de site van Liverpool.

Dortmund won de uitwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA destijds met 1-4 en zegevierde thuis met 1-0. Van de Ajax-spelers die toen in actie kwamen, is Daley Blind de enige die nu ook onder contract staat in Amsterdam. Ook Klopp ziet dat er in de afgelopen acht jaar het nodige is veranderd bij de Champions League-opponent van woensdag.

"Ajax heeft zijn filosofie een beetje aangepast en meer ervaren spelers ingebracht, door onder anderen Blind, Dusan Tadic, Quincy Promes en Davy Klaassen te halen. Er staat nu een mix van ervaren spelers en jonge veelbelovende talenten."

In 2012 was Borussia Dortmund met 1-4 te sterk voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Ajax speelde anderhalf jaar geleden exceptioneel'

Klopp zag de "nieuwe filosofie" van Ajax in het seizoen 2018/2019 al zijn vruchten afwerpen. De ploeg van trainer Erik ten Hag bereikte verrassend de halve finales van de Champions League, maar door de dramatische uitschakeling tegen Tottenham Hotspur liep Ajax een treffen met Liverpool in de eindstrijd mis.

"Anderhalf jaar geleden speelde Ajax echt exceptioneel in de Champions League", herinnert Klopp zich. "De manier waarop ze speelden was gewoon 'wauw'. We kwamen elkaar toen niet tegen door Tottenham, maar nu komt het er alsnog van. Ik kijk er erg naar uit."

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De andere ploegen in groep D zijn Atalanta en FC Midtjylland.