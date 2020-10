Manager Frank Lampard en aanvoerder César Azpilicueta zijn in de aanloop naar de de start van de Champions League bezorgd over de vele doelpunten die Chelsea dit seizoen incasseert. 'The Blues' kregen in de eerste vijf competitiewedstrijden al negen treffers tegen.

"Soms krijg ik het gevoel dat we drie of vier keer moeten scoren om een wedstrijd te kunnen winnen. Het wordt tijd dat we daaraan gaan werken", zei aanvoerder Azpilicueta maandag op de persconferentie van Chelsea voor het thuisduel met Sevilla van dinsdag.

Chelsea gaf zaterdag nog een zeker lijkende overwinning uit handen tegen Southampton, dat twee keer een achterstand goedmaakte (3-3). Eind september incasseerde de ploeg van Lampard ook drie treffers tegen West Bromwich Albion (3-3). Alleen tegen Crystal Palace (4-0) werd onlangs een clean sheet behaald in de Premier League.

"Ik ben op de hoogte van de cijfers", zei Lampard. "De andere statistiek is dat van alle ploegen alleen Manchester City dit seizoen meer schoten op doel tegen krijgt dan wij. Dat betekent dat we uit relatief weinig kansen veel doelpunten incasseren. Daar proberen we aan te werken, maar met een nieuwe ploeg kost zoiets ook tijd."

Azpilicueta steunt geplaagde doelman Kepa

Een van de redenen voor de vele tegengoals bij Chelsea is doelman Kepa Arrizabalaga, die zaterdag tegen Southampton niet voor de eerste keer dit seizoen blunderde. Lampard blijft de geplaagde Spanjaard steunen en datzelfde geldt voor aanvoerder Azpilicueta, al jaren een goede vriend van Kepa.

"Ik ken Kepa al heel lang en ik ben ervan overtuigd dat hij er alles aan doet om deze situatie om te draaien", zei de Chelsea-aanvoerder. "Ik probeer hem te helpen waar ik kan. We moeten nu met z'n allen karakter tonen en hard werken."

De wedstrijd tussen het Chelsea van Hakim Ziyech en Sevilla, waar Luuk de Jong en Karim Rekik spelen, begint dinsdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. De andere twee ploegen in groep E zijn FC Krasnodar en Stade Rennais.

