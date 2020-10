Na het droomseizoen 2018/2019 en de frustrerende uitschakeling in de groepsfase van vorig jaar, begint Ajax woensdag tegen Liverpool aan een nieuw Champions League-avontuur. De ambitie van de Amsterdammers is onverminderd groot: aanhaken bij de Europese top. Maar hoe staat Ajax er in tijden van corona voor in vergelijking met de andere Champions League-clubs?

Ajax qua transferuitgaven in de middenmoot

Door de verkoop van vooral Hakim Ziyech (40 miljoen) en Donny van de Beek (39 miljoen) had Ajax afgelopen zomer 101 miljoen aan transferinkomsten. Voor Eredivisie-begrippen is dat een duizelingwekkend bedrag, maar het is niet eens de helft van het geld dat vorig jaar zomer in het Amsterdamse laatje kwam, toen Ajax met 206 miljoen euro een record aan transferinkomsten opstreek.

De transferuitgaven van Ajax (met bijna 16 miljoen euro voor Antony en 11 miljoen euro voor Davy Klaassen) bedroegen 40 miljoen euro, en ook dat is minder dan de 58 miljoen euro van een jaar geleden.

Met die 40 miljoen euro behoort Ajax niet tot de big spenders onder de 32 Champions League-deelnemers, maar het is wel goed voor een plek in de middenmoot. De Amsterdamse club staat vijftiende - vlak achter groepsgenoot Atalanta (48,6 miljoen euro), maar boven RB Leipzig (33 miljoen euro), dat vorig seizoen verrassend de halve finales haalde.

Nummer acht Liverpool gaf met 80 miljoen euro het dubbele van Ajax uit, vooral door de komst van Diogo Jota (45 miljoen euro) en Thiago (22 miljoen euro). De derde en laatste tegenstander van de ploeg van trainer Erik ten Hag in groep D, FC Midtjylland, kwam niet verder dan 4 miljoen euro, waaronder 2,5 miljoen euro voor voormalig Ajax-doelwit Pione Sisto.

Er zijn drie Champions League-deelnemers die de 100 miljoen euro aan transferuitgaven overstijgen, al geeft de 124 miljoen euro van Barcelona een vertekend beeld. De Catalanen 'betaalden' officieel 60 miljoen euro voor Miralem Pjanic, maar eigenlijk was het een ruil met Juventus, dat Arthur Melo voor de Bosniër in de plaats kreeg. Chelsea (247 miljoen euro) staat met stip bovenaan, na de komst van Kai Havertz (80 miljoen euro), Timo Werner (53 miljoen euro), Ben Chilwell (50 miljoen euro) en Ziyech (40 miljoen euro).

Onder in de lijst zijn wellicht de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Shakhtar Donetsk, Club Brugge (Noa Lang wordt eerst een jaar gehuurd), Dynamo Kiev en zelfs Real Madrid gaven geen enkele euro uit aan transfers. Het is voor eerst in veertig jaar dat de Madrilenen geen speler gekocht hebben.

Transferuitgaven CL-deelnemers 1. Chelsea - 247 miljoen euro

2. Manchester City - 163 miljoen euro

3. FC Barcelona - 124 miljoen euro

4. Internazionale - 97 miljoen euro

5. Atlético Madrid - 90 miljoen euro

8. Liverpool - 80 miljoen euro

15. Ajax - 40 miljoen euro

26. FC Midtjylland - 4 miljoen euro

32. Real Madrid - niets

Mohammed Kudus en Antony zijn twee van de vijf nieuwelingen in de selectie van Erik ten Hag. (Foto: Pro Shots)

Liverpool bijna vijf keer zo veel waard als Ajax

"André Onana heeft prijzen gewonnen met Ajax, is beter geworden en is klaar voor de volgende stap. En toch sluit ik niet uit dat hij nog één jaar blijft", zei een hoopvolle Marc Overmars afgelopen voorjaar. De wens van de directeur voetbalzaken werd werkelijkheid. Onana is er nog, evenals Nicolás Tagliafico, die ook op weg leek naar de uitgang. De winst van de transferzomer lag voor Ajax, net als vorig jaar, dan ook niet alleen in het kopen, maar ook in het behouden van belangrijke spelers.

Volgens de website Transfermarkt.com behoren Onana (36 miljoen euro) en Tagliafico (28 miljoen euro) tot de drie waardevolste spelers van Ajax. David Neres (36 miljoen euro) completeert de top drie, terwijl de waarde van de voltallige Ajax-selectie wordt geschat op 272 miljoen euro. Dat bedrag is een stuk lager dan vorig jaar, toen de waarde van de selectie van Ten Hag - met nog Van de Beek en Ziyech - op 352 miljoen euro werd geschat.

Veertien Champions League-deelnemers hebben momenteel een minder waardevolle kleedkamer dan Ajax, waaronder FC Porto (251 miljoen euro), Zenit (171 miljoen euro) en FC Midtjylland (42 miljoen euro). De selecties van Liverpool (1,07 miljard euro) en Atalanta (373 miljoen euro) worden wel duidelijk hoger ingeschaald.

Waardevolste selectie CL-deelnemers 1. Liverpool - 1,07 miljard euro

2. Manchester City - 1,05 miljard euro

3. FC Barcelona - 879 miljoen euro

4. Bayern München - 869 miljoen euro

5. Real Madrid - 855 miljoen euro

14. Atalanta - 373 miljoen euro

18. Ajax - 272 miljoen euro

31. FC Midtjylland - 42 miljoen euro

32. Ferencváros - 24 miljoen euro

David Neres wordt, samen met André Onana, ingeschat als de waardevolste Ajax-speler. (Foto: Pro Shots)

Ajax heeft meer CL-ervaring dan Atalanta

Het behoud van Onana en Tagliafico is ook het behoud van ervaring in de Ajax-selectie. Het tweetal vertegenwoordigt 34 wedstrijden op het hoogste Europese niveau. Daarmee behoren de Argentijn en de Kameroener tot de meest ervaren krachten in het keurkorps van Ten Hag.

Met 43 wedstrijden is Daley Blind de meest ervaren Champions League-speler van Ajax, gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar (39), Onana (18) en Dusan Tadic (18). Bij elkaar opgeteld komt de selectie van de 34-voudig landskampioen tot 219 wedstrijden in het miljoenenbal. Dat is goed voor de zestiende plaats in de lijst met de 32 Champions League-deelnemers van dit seizoen.

De 219 duels staan in schril contrast met Real Madrid (1.038) en Juventus (960), en ook Liverpool (635) kan leunen op veel meer ervaring. Het aantal speelminuten op het hoogste Europese niveau tussen de selectie van Liverpool en Ajax verduidelijkt dit verschil. De 26 spelers van Jürgen Klopp hebben in totaal 47.049 Champions League-minuten in de benen; dat zijn er bij Ajax (17.156 minuten) bijna 30.000 minder.

De twee andere tegenstanders van Ajax hebben beduidend minder ervaring. De selectie van Atalanta komt tot een totaal van 151 Champions League-wedstrijden en Midtjylland heeft er maar 12. De landskampioen van Denemarken heeft slechts één ploeg onder zich staan: het Hongaarse Ferencváros, met drie duels.

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Atalanta start met een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland.