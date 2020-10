De Champions League-selecties voor het nieuwe seizoen dat dinsdag van start gaat, tellen 22 Nederlanders in buitenlandse dienst. Zes van hen kunnen hun debuut maken in het miljoenenbal.

De zes Nederlanders die mogen hopen op hun Champions League-debuut zijn Karim Rekik (Sevilla), Wesley Hoedt (Lazio), Djavan Anderson (Lazio), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Sam Lammers (Atalanta) en Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain).

Overigens zat de twintigjarige Bakker wel al op de bank tijdens de Champions League-finale van PSG tegen Liverpool, maar een Europees debuut bleef uit. Xavi Simons staat niet op de lijst van PSG, nadat de zeventienjarige middenvelder vorige maand al wel bij de selectie zat in de Ligue 1.

Bij Liverpool is opvallend dat Sepp van den Berg ontbreekt. De achttienjarige verdediger was vorig seizoen wel ingeschreven, al speelde hij in Europa geen minuut.

Nederlanders in CL-selecties buitenlandse clubs Atalanta: Marten de Roon, Hans Hateboer, Sam Lammers

Sevilla: Karim Rekik, Luuk de Jong

Lazio: Wesley Hoedt, Djavan Anderson

Manchester United: Donny van de Beek, Timothy Fosu-Mensah

Liverpool: Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk

Club Brugge: Noa Lang, Ruud Vormer

Manchester City: Nathan Aké

Juventus: Matthijs de Ligt

Internazionale: Stefan de Vrij

Paris Saint-Germain: Mitchel Bakker

Olympique Marseille: Kevin Strootman

FC Barcelona: Frenkie de Jong

FK Krasnodar: Tony Vilhena

Bayern München: Joshua Zirkzee

RB Leipzig: Justin Kluivert

Recordaantal Nederlanders in seizoen 1999/2000

Uiteraard moet nog blijken of alle 22 Nederlanders in buitenlandse dienst speeltijd krijgen en bovendien mogen na de winterse transferperiode nog spelers worden toegevoegd.

Vorig jaar maakten in totaal negentien Nederlanders Champions League-minuten voor een buitenlandse club. Het recordaantal is 21 in het seizoen 1999/2000. In 1995/1996 was het er maar één. Eric Viscaal speelde dat jaar vier wedstrijden voor het Zwitserse Grasshopper, waaronder twee tegen Ajax.

De Champions League begint dinsdag om 18.55 uur met de wedstrijden Zenit-Club Brugge en Dynamo Kiev-Juventus. Bij Ajax tegen Liverpool is de aftrap woensdag om 21.00 uur.