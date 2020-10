De UEFA heeft donderdag bepaald dat er bij alle Europese wedstrijden van dit seizoen weer een beperkt aantal supporters aanwezig mogen zijn. De Europese voetbalbond benadrukt wel dat de lokale autoriteiten het laatste woord hebben.

Het besluit betekent dat in onder meer de Champions League, Europa League en bij wedstrijden van nationale ploegen weer fans welkom zijn, mits dat door de autoriteiten in de betreffende landen dus is toegestaan.

"Dit is een verstandige eerste stap, waarbij de gezondheid van de fans voorop wordt gesteld en de regels in ieder land gerespecteerd worden", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Op 24 september experimenteerde UEFA met de aanwezigheid van toeschouwers bij de wedstrijd tussen Bayern München en Sevilla om de Europese Super Cup in de Puskás Aréna in Boedapest.

Die test verliep tot tevredenheid van de bond, waardoor stadions nu voor maximaal 30 procent van de capaciteit gevuld mogen worden. Uitsupporters zijn vooralsnog niet welkom.

De UEFA meldt verder dat het verplicht wordt voor toeschouwers om 1,5 meter afstand te houden. Andere voorschriften, zoals het dragen van mondkapjes, moeten worden bepaald door de autoriteiten.