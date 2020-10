Ajax heeft donderdag in Genève relatief zwaar geloot voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers werden samen met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland ingedeeld in groep D.

Ajax trof Liverpool, dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de ploeg heeft en in 2019 de Champions League won, twee keer eerder. Dat was in de Europacup I in het seizoen 1966/1967, toen er thuis met 5-1 werd gewonnen en uit met 2-2 werd gelijkgespeeld.

De thuiswedstrijd van 7 december 1966 staat bekend als de 'mistwedstrijd', omdat er werd gespeeld in zeer dichte mist. Het duel wordt gezien als het begin van de internationale opmars van Ajax.

Het Atalanta van Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon maakt veel indruk in Italië, waar het in de laatste twee seizoenen derde werd. Bovendien werden vorig seizoen de kwartfinales van de Champions League gehaald. FC Midtjylland is de kampioen van Denemarken en debuteert in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

De eerste speelronde van het nieuwe Champions League-seizoen is op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober. De groepsfase wordt afgesloten met wedstrijden op 8 en 9 december.

Loting groepsfase Champions League Groep A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskou

Groep B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Borussia Mönchengladbach

Groep C: FC Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique Marseille

Groep D: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

Groep E: Sevilla, Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennais

Groep F: FC Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

Groep G: Juventus, FC Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencváros

Groep H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir

Ronaldo en Messi tegenover elkaar

Bij de overige Champions League-groepen springt de confrontatie tussen Juventus en FC Barcelona in groep G het meest in het oog. Het betekent dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi elkaar voor het eerst in de groepsfase treffen en ook dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die onderdeel waren van de succesploeg van Ajax in het seizoen 2018/2019, tegenover elkaar staan.

Titelverdediger Bayern München werd ingedeeld in groep A. De Duitse grootmacht is gekoppeld aan Atlético Madrid, Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou.

Ajax is dit seizoen de enige Nederlandse club in de Champions League. Feyenoord en AZ zijn zeker van deelname aan de Europa League en mogelijk plaatst ook PSV zich donderdagavond nog voor het tweede Europese clubtoernooi.

Ajax trof Liverpool in 1966 in een duel dat de boeken in ging als de 'mistwedstrijd'. (Foto: ANP)