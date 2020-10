Ajax gaat donderdag als enige Nederlandse club de koker in bij de loting in Genève voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers zitten in pot 2 en weten al welke clubs ze wel en niet kunnen treffen.

FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Chelsea zitten ook in pot 2 en die clubs kunnen daardoor sowieso niet bij Ajax in de groep komen. In pot 1 zitten Europese grootmachten als Real Madrid, Bayern München en Liverpool, maar ook het minder aansprekende FC Porto.

Pot 3 bevat met Internazionale, Lazio en Atalanta liefst drie Italiaanse clubs, maar ook debutant FC Krasnodar. Overigens mogen er geen twee clubs uit een land bij elkaar in de groep komen. Als Ajax gekoppeld wordt aan Juventus, dan ontloopt de Eredivisie-koploper dus automatisch de Italiaanse clubs uit pot 3.

De minst aansprekende pot is uit uiteraard pot 4, al zit daarin ook Olympique Marseille, de club die in 1993 de Champions League won en in 2018 nog de Europa League-finale haalde. Vorig jaar zat Ajax bij de loting ook in pot 2 en toen kwamen Chelsea, Valencia en Lille als tegenstanders uit de koker.

Potindeling loting Champions League Pot 1: Bayern München, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit, FC Porto

Pot 2: Ajax, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea

Pot 3: Dinamo Kiev, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Internazionale, Olympiakos, Lazio, FC Krasnodar, Atalanta

Pot 4: Lokomotiv Moskou, Olympique Marseille, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, FC Midtjylland, Stade Rennes, Ferencvaros

Groepsfase versneld afgewerkt

De loting van de Champions League begint donderdag om 17.00 uur in Genève. De eerste speelronde is over minder dan drie weken, op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober.

Omdat het miljoenenbal dit jaar later start vanwege de coronacrisis, wordt de groepsfase versneld afgewerkt met drie weken lang elke week een speelronde, drie weken rust en dan weer drie weken lang elke week een speelronde.

De loting voor de groepsfase van de Europa League is vrijdag en dan gaan namens Nederland sowieso AZ en Feyenoord in de koker. Daar kan PSV bij komen, maar dan moeten de Eindhovenaren donderdagavond in de play-offs in Noorwegen afrekenen met Rosenborg BK.

Op NU.nl is zowel de Champions League-loting als de Europa League-loting te volgen via een liveblog.